Hétfőn a pára-, illetve ködfoltok megszűnését követően napos idő várható, helyenként fátyolfelhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 15 fok között várható.



Kedden fátyolfelhős idő várható szűrt napsütéssel, majd délutántól északnyugat felől átmenetileg vastagabb felhők is érkeznek, azonban csapadék nem várható. Az északkeleti, a Dunántúlon a délkeleti szél többnyire mérsékelt lesz, csak a Fertő térségében lehetnek élénk lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10-15 fok között alakul.



Szerdán délnyugat felől újból fátyolfelhőzet érkezik, így egyre szűrtebb napsütés valószínű, azonban késő délután vastagabb felhők is érkeznek, amelyekből a nap vége felé már előfordulhat a Dunántúlon kisebb eső. Főleg az Észak-Dunántúlon sokfelé megélénkül a délkeleti szél, Sopronnál erős lökések is lehetnek. Reggelre döntően 0 és plusz 6 fok közé csökken a hőmérséklet. Délutánra 11 és 17 fok közé melegszik fel a levegő, északkeleten lesz a hűvösebb.



Csütörtökön északkeleten inkább zárt, másutt változó mennyiségű és vastagságú felhőzet várható, elszórtan valószínű eső, zápor, kelet felé növekvő eséllyel. Megélénkül, megerősödik a délies szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3-11, a legmagasabb nappali hőmérséklet - széles tartományban - 9 és 23 fok között alakul. Északkeleten kell számítani a leghűvösebbre, míg délen, délnyugaton a legmelegebbre.



Pénteken általában közepesen vagy erősen felhős idő valószínű, elszórtan lehet eső, zápor, akár zivatar is. A délnyugati szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. Reggel 5, 14, délután 13, 25 fokra lehet számítani, a déli tájakon lesz a melegebb, az északkeleti részeken a hűvösebb.



Szombaton nagyrészt erősen felhős, illetve borult időre van kilátás, több helyen esővel, záporral, akár zivatarral is. Sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik a délies szelet. A minimum-hőmérséklet 5 és 14, a csúcsérték 13 és 22 fok között alakul, továbbra is északkeleten lesz a hidegebb, délnyugaton, délen a melegebb idő.



Vasárnap általában közepesen vagy erősen felhős idő valószínű és valamelyest csökkenhet a csapadékhajlam. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. Reggel 4-12, délután 13-20 fokra lehet számítani.