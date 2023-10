Dumas híres kalandregénye olyan ideális alapanyag a mozi számára, amiből majd' minden évtizedben elkészült az aktuális filmváltozat is. Akad köztük néma, sztárparádés, rajzolt és akciófilmes is, melyeket a frissen a mozikba érkező új, francia verzió kapcsán gyűjtöttünk listára.

Némafilm: A három testőr (1921)

Idősebb Alexandre Dumas kalandregénye olyan páratlan népszerűségnek örvendett az 1844-es megjelenése óta, és olyan ideális alapanyagot szolgáltat a mozgókép számára, hogy arra nagyon gyorsan lecsaptak a filmesek is. Alig néhány évvel a mozi feltalálása után, már 1903-ban elkészült belőle az első feldolgozás, de ez a francia rövid némafilm sajnos nem maradt fenn az utókornak. 1911-ben már Amerikában is elkészítették az első D'Artagnan-filmet, 1921-ben pedig megérkezett az első igazi hollywoodi szuperprodukció is A három testőrből. Ez persze akkoriban még fekete-fehér némafilmet jelentett, de már 120 perces hosszúságban, a főszerepben a kor abszolút szupersztárjával, Douglas Fairbanksszel.

A színes szélesvásznú klasszikus: A három testőr (1948)

Hollywood a színes film technikáját is gyorsan kihasználta a minél látványosabb szuperprodukciók megalkotására, a szélesvásznú Technicolor kosztümös filmek sorából pedig A három testőr sem maradhatott ki. A korábbi híres D'Artagnan, Douglas Fairbanks fia is szerette volna megkapni a főszerepet, de az végül a táncoslábú Gene Kellynek jutott, aki a kardpárbajokban is megmutathatta a fizikai képességeit. De a többi karaktert illetően is erős szereposztást vonultatott fel a film: a gonosz Miladyt a bűnfilmek femme fatale-ja, Lana Turner játszotta, az intrikus Richelieu-t a horrorfilmes ikon Vincent Price, a francia királynőt pedig a nemrég elhunyt legenda, Angela Lansbury.

A rajzfilmes: A két testőr (1952)

A három testőr története az idők során olyannyira közismertté és közkinccsé vált (nagyrészben épp a filmfeldolgozások révén), hogy már sokszor elég volt utalni a külsőségeire vagy egyes fordulataira, így elkészülhettek lazább adaptációk is, vagy épp az alapművet kiforgató játékos paródiák. Egy ilyet készített el Tom és Jerry közreműködésével az ötvenes években a híres Hanna-Barbera stúdió: ebben a sztoriban a testőr Tomnak a királyi ebéd őrzése volna a feladata, amit Jerry és a muskétástársai persze minden lehetséges módon megpróbálnak kijátszani.

A leghíresebb:

A három testőr, avagy a királyné gyémántjai (1973)

Más verzióban A három testőr – A királyné nyaklánca címen is futott a hetvenes évek sztárokkal tűzdelt nemzetközi szuperprodukciója, ami a bemutatója három évvel már a magyar mozikba is eljutott, később pedig annyit ismételték a tévében a két folytatásával együtt, hogy nagyon sokáig ez számított az első számú, közismert filmváltozatnak. Külön érdekesség, hogy eredetileg a Beatles tagjainak főszereplésével képzelték el a filmet, és forgatási helyszínként szóba került a Vasfüggöny mögötti Magyarország is, de végül egyik tervből sem lett semmi, helyette készült viszont egy klasszikus kalandfilm. A szexszimbólum Raquel Welch színész karrierje legnagyobb sikerét aratta Constance-ként, de felvonul ebben a filmben Michael Yorktól Oliver Reeden, Richard Chamberlainen, Geraldine Chaplinen, Faye Dunawayen, Christopher Leen keresztül a kor nagyjainak hosszú sora, egészen Jean-Pierre Casselig a király szerepében – ő a legfrissebb változatban látható francia szupersztár, Vincent Cassel édesapja.

A szépfiús: A három testőr (1993)

Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Chris O'Donnell: a kilencvenes évek filmes szépfiúi vonultak fel a Disney stúdió élőszereplős részlegének kalandfilmjében, A három testőr-filmektől pedig már-már szinte elvárt szupercsapatos szereposztást tovább erősítette Tim Curry, Julie Delpy, Rebecca De Mornay, Gabrielle Anwar és Oliver Platt is. A regény cselekményét lazábban kezelő, a humorra erőteljesebben építő filmváltozat pedig már csak azért is emblematikus darabja lett a kilencvenes évek popkultúrájának, mert a három testőrhöz hasonlóan három rocksztár is összefogott: Bryan Adams, Sting és Rod Stewart egy igazi sláger betétdalt alkotott a produkcióhoz.

Az akciófilm: A három testőr (2011)

Milla Jovovich sztárszínésznő és Paul W. S. Anderson rendező nem csak egy házaspárt alkotnak immár közel másfél évtizede, de a filmjeiket is együtt készítik. Ezek közül a legismertebbek a Resident Evil videojáték-adaptációk, amikben Jovovich igazi női akciósztárként irtja a szörnyeket. Nem meglepő hát, hogy amikor ők ketten A három testőr feldolgozásába belevágtak, abból egy akcióközpontú, sötétebb hangvételű (mindenki fekete bőrszerkóban!) és a Jovovich által alakított Milady karakterének nagyobb szerepet juttató változat született, miközben azért csak felvonult itt is Orlando Bloom, Luke Evans, Christoph Waltz, vagy Mads Mikkelsen.

A legfrissebb: A három testőr: D'Artagnan (2023)

Október 26-tól vetítik a hazai mozik A három testőr legújabb filmváltozatát, ami csak az első fele ennek a szuperprodukciónak: jövőre érkezik a második rész A királynő nyakéke címmel. Dumas klasszikus történelmi regényét megdöbbentően régen vitték filmre a honfitársai, azaz maguk a franciák, utoljára az 1960-as években. A nemzetközi vetélytársakhoz hasonlóan persze a hazai verzió sem adhatta alább a sztárszereposztásnál, és a francia mozi csillagai közül felvonultatja többek között Vincent Casselt, Vicky Kriepset, Louis Garrelt, Romain Durist és Eva Greent is.

Ez is érdekelhet: