Csak Csontváz-tóként emlegetik az indiai Himalájában található Roopkund-tavat. Hogy miért? A környék és a víz is emberi maradványokkal van tele: eleinte úgy vélték, jégeső kaphatta el emberek százait, akik mind ott haltak meg a tó partján, más elméletek szerint több katasztrófa is történt a helyszínen. A tudósok szerint az utóbbi (is) igaz, a csontvázak nem egy korból és nem egy etnikumból származnak.