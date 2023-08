Az El Camino egy ősrégi zarándokút, mely 1993-tól az UNESCO Világörökség részét képezi. Szimbóluma a fésűkagyló, mely végig mutatja a helyes utat. A zarándokút már a 11. században is ismert volt, mára pedig kifejezetten népszerűvé vált, amiben Paulo Coelho írónak is szerepe volt, aki A zarándoklat című művében írja le, hogyan nézett szembe saját démonjaival az El Caminon.

Útvonalak

Több útvonal közül is választhatunk, melyekben egy a közös: minden út Santiago de Compostelába vezet, ahol a hagyomány szerint Idősebb Szent Jakab apostol földi maradványai fekszenek – írja a Roadster.

Camino Francés

A mai napig ezt a kb. 770 kilométeres útvonalat választják a legtöbben, mely a Pireneusok francia oldalán fekvő St-Jean-Pied-de-Port-ból indul és a spanyol Santiago de Compostelába vezet. A zarándokút kis falvakon, zöld mezőkön és vadregényes erdőkön vezet keresztül, miközben középkori katedrálisokat is megcsodálhatunk. Van egy rövidített távja is, mely Sarriából indul, innen csak 114 kilométert kell megtenni Santiago de Composteláig.

Camino Portugués

A második legnépszerűbb zarándokút Lisszabonból vezet Santiago de Compostelába. A mintegy 600 kilométeres útvonal itt is lerövidíthető, indulhatunk Portoból, innen még 240 kilométer a végcél vagy Tuitból, innen már csak 115 kilométer Santiago de Compostela.

Camino del Norte

A francia határon fekvő Irúntól halad a mintegy 600 kilométeres zarándokút, mely meseszép strandok és meredek sziklák mellett vezet, majd a szárazföld belsejébe vezet, hogy San Sebastiánt és Bilbaót érintve végül elérje Santiago de Compostelát.

Camino Primitivo

A nevével ellentétben ez a 320 km hosszú útvonal a legnehezebb az összes közül, mivel sok emelkedőn kell átverekednünk magunkat. Az ösvény az utolsó 50 kilométeren rácsatlakozik a Camino Francésra, így jutunk el a végcélhoz, Santiago de Compostelába.

Camino Inglés

A 115 kilométer hosszú zarándokút arról kapta a nevét, hogy annak idején Nagy-Britanniából Ferrolba érkeztek a középkori zarándokok, hogy innen gyalogoljanak el Santiago de Compostelába.

Mikor érdemes belevágni?

A legjobb májusban vagy szeptemberben illetve októberben útra kelni, mivel ilyenkor már nem olyan nagy a hőség. Arra mindenesetre készüljünk fel lelkileg, hogy ezek a hónapok a legnépszerűbbek, nagy a tömeg és bár több szálláshely van nyitva, sokkal zsúfoltabbak is, mint nyáron vagy kora tavasszal. Télen is bele lehet vágni, ugyanakkor kevés szállás van nyitva, rövidebbek a nappalok és időjárás is jóval kiszámíthatatlanabb.

Mit vigyünk magunkkal?

- Az egyik legfontosabb a jó hátizsák, ami állítható, és csak néhány ponton illeszkedik a háthoz.A szakértők szerint fontos, hogy a hátizsák súlya megpakolva a testsúly 10%-a alatt maradjon, de maximum a testsúly egyhatoda lehet.

Ez fontos, különben nagyon megterhelő lesz a cipelt súly és a tapasztalatok szerint az ember szép lassan mindentől megszabadul, amitől csak lehet. Mivel az El Caminon egyre jobb az infrastruktúra, így bármit be lehet szerezni.

- A másik dolog, ami rendkívül fontos, az a jó minőségű, vízálló és kényelmes túrabakancs vagy túracipő. Fontos azt is kiemelni, hogy érdemes bejáratni a Camino előtt, semmiképpen ne ott vegyük fel először! Hasznos lehet egy túraszandál is illetve egy papucs estére. Alig várjuk majd, hogy levegyük a túrabakancsot.

- Ha nem szeretnénk ágyi poloskákkal találkozni, vigyünk mindenképpen hálózsákot magunkkal!

- Mivel szinte minden szálláson van mosógép, így elég 2-3 váltás ruha, a pamut helyett vigyünk szintetikus, technikai ruhákat. Nem árt egy polár pulóver sem, ebből is válasszunk minél könnyebbet. Fontos a megfelelő zokni, a tapasztalatok szerint a műszálas futózokniba izzadunk bele a legkevésbé.

- Az úton szinte biztos, hogy nem fogjuk megúszni az esőt, ezért fontos az esővédő, vízálló nadrág, poncsó vagy esőkabát.

- Sajnos a szállásokon mindenféle zaj előfordulhat, így a saját érdekünkben mindenképpen pakoljunk el füldugót.- Hasznos lehet még a naptej, napszemüveg, gyógyszerek, izomlazító krém, sebtapasz, fejlámpa, kulacs. A vándorbot opcionális, ez valakinek segít, valakit azonban csak hátráltat.

Az El Camino mindenki számára teljesíthető, sok idős ember is végigjárja, azonban érdemes rá előre készülni. Napi 20-30 kilométeres szakaszokkal lehet számolni, fontos, hogy jól beosszuk az erőnket. Azt is fontos tudni, hogy a zarándokszállásokon csak egy éjszakát lehet eltölteni, általában este 10-kor zárnak és reggel 8-kor el kell hagyni őket. Ha útnak indulunk, mindenképpen váltsuk ki a Zarándokútlevelet, mely szükséges ahhoz, hogy befogadjanak minket a szállásokra, valamint ez igazolja, hogy teljesítettük az El Caminot – írja az Utazás Nyaralás Info.