Az Ikrek könnyen elérhetik fontos céljaikat. Az Oroszlánok életébe jelentős változások köszöntenek be, meglátják az alagút végén a fényt. A Szüzek útját pozitív energiák és nagy lendület segíti, a Nyilasokat pedig soha nem látott magasságokba repíti a kreativitásuk. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok!

Kos Váratlanul megérint a változás szele. Alapvetően jól teltek az elmúlt hetek, ám a hétfői újhold nagy lendületet ad a fejlődéshez. Nincs menekvés, nincs struccpolitika, csak okos döntések léteznek – merj nagy lépést tenni a saját érdekedben. Komoly, sorsdöntő napoknak nézel elébe, jelentős események bekövetkeztét hozhatja ez a hét, amit a pénteki nap koronáz majd meg. Ez a nap hoz neked teljes elégedettséget. Munkád, karriered, egészséged, emellett emberi kapcsolataid is megújuló szakaszba lépnek. Szakmai vagy tanulmányi kihívások elé állít a sors, és megeshet, nem tudod, miként oldj meg bizonyos feladatokat, és ez átmenetileg aggodalommal tölthet el. Mégis szinte azonnal jön a megoldás egy jó tippel, egy kreatív gondolattal.

Bika Ne morogj, ne mérgelődj! Ezzel feleslegesen pazarolod az energiádat, és teljesen mellékes az, hogy van-e valós okod a duzzogásra. A Mars többször is borsot tör az orrod alá ezekbe a napokban, ám azért ez sem tart a végtelenségig. Az égi hatások változnak, ez a rövid, kellemetlen periódus is elmúlik szerdára, és amit addig nem tudsz megoldani, a hét második felében sikerül. Átmeneti nehézségeidet azzal oldhatod fel leginkább, hogy türelmes leszel önmagaddal és a környezeteddel, a vitákat pedig elkerülöd. Ha elégedetlen vagy a helyzeteddel, akkor változtass! Bikaként most meglepően sok lesz benned a tűz, tele leszel energiával, ki állíthatna meg téged, ha kitűzöl magad elé egy új célt?

Ikrek Kifejezetten jól alakulnak a következő napok, szerencsésnek érezheted magadat, a bajok elkerülnek, sokan figyelnek a tanácsaidra, az induló vitákat pedig csírájukban elfojtod. Minden megy, mint a karikacsapás. Ha szükséged van iránymutatásra, bárkihez fordulhatsz a kérdéseiddel, most senki nem fog nemet mondani. Szeretteid mellett a Jupiter is hátszelet ad ahhoz, hogy jóval könnyebben érhesd el fontos céljaidat – legyen szó pénzről, munkáról vagy épp érzelmekről. Ha valakivel összerúgtad a port a közelmúltban, arra is gyógyírt találsz. Élettel teliséged más emberekre is jó hatás lesz, sokat fogsz kommunikálni, sok új információt és tudást gyűjthetsz be, amelyeknek jó hasznát veheted a céljaid megvalósításában. Légy bátor!

Rák Ha változásra vágysz, azt neked kell elindítanod, nem érdemes másokra várnod. Ragadd magadhoz a kezdeményezést. A hét első napjai kifejezetten csendesek lesznek, elsősorban a függőben lévő feladatoknak szeretnél a végükre járni, ám mihamarabb el kell kezdened azon gondolkodni, mit csinálsz a következő hetekben. Bátran fantáziálj, jelölj ki magadnak egy új, egyben ismeretlen utat, határozz meg egy konkrét célt, és a hétfői újhold hatalmas lendületet ad a megvalósításhoz. Hab a tortán, hogy a Jupiter pozitív energiákat biztosít minden lépésed megtételéhez. A megszokottól eltérően kissé lecsendesedsz, visszavonulsz, többször keresed a magány lehetőségét, ám ez nagyon jót fog tenni neked és a bakancslistád összeállításának.

Oroszlán Az elmúlt hetekben sok különféle hatás ért, és bizony akadt ezek között érzelmi válság is. Ám most jó hírt közlünk veled: jelentős változás köszönt be az életedben, sok segítséget kapsz más emberektől, több esetben úgy, hogy azt nem is kéred. Meglátod az alagút végén a fényt, ez erőt ad, és hitet ahhoz, hogy hamarosan ismét feljutsz a csúcsra – akár több életterületen is. Tisztán látsz mindent, még azokat a dolgokat is, amelyeket eddig valaki szándékosan elrejtett előled. Rádöbbensz, hogy bizonyos szálakat mi vagy ki mozgatott eddig, így pedig végre eldöntheted, hogy továbbra is részt veszel-e egy feladatban, tagja leszel-e egy társaságnak, vagy inkább kiszállsz, és önállóan mész tovább. Sikerlehetőségekkel teli hét vár rád.

Szűz Pozitív energiák és nagy lendület segítik utadat egész héten, folyamatosan áramlanak feléd a jó információk. Ezek összessége sokat javít a kedélyállapotodon, a mosoly rendszeres vendég lesz az arcodon, és bátrabb leszel, mint valaha. Nap mint nap új feladatokat vállalsz, és mindezt örömmel teszed, tudva, sok új tapasztalatra tehetsz szert. Sok inspiráció érkezik most az égiektől. Anyagi terén váratlan eredményeket érhetsz el. Ha van valamilyen régebb óta húzódó gondod, arra most biztosan találsz élhető és hasznos megoldást. Vállalkozások indítására, befektetések eszközlésére is jó időszak ez. Emellett számos új kapcsolatot építhetsz, merj ismerkedni.

Mérleg Ha a hét elején úgy érzed, hogy láthatatlan akadályok nehezítik az életedet, az a Szaturnusznak köszönhető, ám egy Mérleg igenis képes arra, hogy szembemenjen az égi erőkkel, és szabadon érvényesítse az akaratát – most különösebb időhúzás és vacillálás nélkül. Tedd is ezt meg, ne hagyd, hogy néhány negatív impulzus romba döntse terveid megvalósítását. Kiváló orvosság átmeneti gondjaidra a mosoly, a móka és a kedvesség. Csütörtökre minden nehézség tovaszáll, és a növő hold is nagy segítségedre lesz. Legyen bátorságod előrukkolni egy olyan ötlettel, amely meglepő és formabontó is egyben! Kreatív leszel, ezt pedig mások is észreveszik. Hagyd, hogy az égiek jót tegyenek veled.

Skorpió Ugye nem hagyod, hogy elszaladjanak melletted a jó lehetőségek? Sok különféle dolog keresztezi ezekben a napokban az utadat, figyelj, mert remek mód kínálkozik a fejlődésre, gyarapodásra. A saját sorsodat te irányítod, ugyanakkor időszerű lenne változtatni néhány régi szokáson, és a vacillálás helyett beleugrani az ismeretlenbe. Vállalj kockázatot – lehetőleg jó nagyot! Csinálj valami formabontó dolgot, rengesd meg a világot! Ha az év eddigi szakaszában nem használtad ki a bolygók segítő hatásait, akkor itt az idő, hogy a mostani szuperintenzív, egyben pozitív támogatást a magad hasznára fordítsd. Új vállalkozás indítására, mellékállás vállalására is alkalmas időszak.

Nyilas Szárnyakat szeretnél ereszteni? Kipróbálnád, milyen az, ha magasra emelkedsz és közben mindenki téged irigyel? Nos, ezekben a napokban minden adva van a sikerhez és a csodához, de természetesen neked is meg kell magadat erőltetned a látványos eredményekért. Mit lépsz, hogyan fordítod javadra az égi energiákat? Egy percet sem lazsálhatsz, és ez különösen a hétfői és a csütörtöki napokra igaz. Keress új barátot, támogatót magad mellé! Merj kérdezni, ne félj a kudarctól, mert az is egy tapasztalás. Akad majd olyan ember a környezetedben, aki erkölcsileg, anyagilag vagy épp egy jó tippel könnyíti meg az előrejutásodat. A kreativitásod soha nem látott magasságokig repíthet.

Bak Hullámzó hét ez a mostani, a legelején újholdat köszöntünk, és úgy tűnhet, nehezen fog beindulni az élet, mintha nem lenne benned elég lendület. Egyik nap fenn, a másikon lenn, mintha folyamatosan akadályok nehezítenék a napjaidat. Ám ezek egy része azért kerül az utadba, hogy valamilyen hibás lépéstől megvédjenek téged, egy másik részük pedig azért, hogy új tapasztalatokat szerezhess, amelyek később igen komoly hasznot hoznak neked. Az elmúlt hetekben megakadtak szakmai és anyagi ügyeid, ugyanakkor most fordulat következik. Ötleteidet, kezdeményezéseidet ötvözd szorgalommal a mihamarabbi siker érdekében. Talán környezetedben nem mindenki tekint jó szemmel a látványos változásokra, de te ne foglalkozz ezzel, menj tovább az úton.

Vízöntő Vissza kell venned a tempóból – egy nap neked is csak 24 órából áll! Ne feledd, nem vagy örökmozgó, néha meg kell pihenni! Az extra feladatok felvállalása helyett szelektálj, és arra fókuszálj, ami tényleg fontos. Ha szemet hunysz most ezen figyelmeztetés felett, akkor ne csodálkozz azon, hogy nemcsak az energiád, hanem a támogatóid száma is megcsappanhat... Ezekben a napokban különféle problémáid, tennivalóid megoldására leginkább a tudatos visszavonulás lehet jó válasz. Az egyedüllét elindítja a gondolataidat, szabadon szárnyalhat ismét a fantáziád, és ha egy-két órát csendben töltesz olyan helyen, ahol senki nem zavarhatja meg az idillt, akkor komoly döntéseket tudsz hozni.