A Bikák előtt mozgalmas hétvége áll, mindkét nap energikus lesz, a Mérlegeknek pedig olyanok lesznek a napjaik, amilyennek szeretnék: minden az elképzeléseik szerint alakul. A Nyilasok számára kedvezőek lesznek az égi hatások, de a Bakok előtt is érdekes, izgalmas napok állnak. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok.

Vértezd fel magadat minden eshetőségre – bármi megtörténhet! A tervezett programok, találkozók más irányt vehetnek, és talán nem leszel ettől feldobva eleinte. Különösen akkor kell ellentétes történésekre számítanod, ha egyébként nyugalmas hétvégére vágytál. Aztán meglepetés érhet, nem számítasz ilyesmire. Valami megoldódik, egy régóta függőben lévő kérdésre hirtelen meglesz a válasz. Légy mindenre befogadó, így pedig számos ügy pozitív eredményt hoz majd neked! Boldogság áramlik szét benned, javul a kitartásod és nem mellesleg a kreativitásod is, emellett elképesztő ötletekkel rukkolsz elő. Bármit tégy, az a hasznodra lesz!

Kifejezetten mozgalmas hétvége áll előtted, nagyon energikusnak ígérkezik mindkét nap. Tele leszel pozitív gondolatokkal, kreatív ötletekkel, segítő készséggel. Még a környezetedet is rá tudod arra venni, hogy valósítsatok meg pár be nem tervezett feladatot, programot közösen, hisz az együtt töltött idő örömteli. Nem kell feltétlenül nagy dolgokra gondolni, netán távolra utazni, épp elég a kertben szervezett parti, esetleg egy szombat esti buli megszervezése... A gondok tovatűnnek, csak a vidámság ölel körbe. A munkát kerüld el, hisz családod és a barátaid előrébb valók!

Ezen a hétvégén nosztalgikus hangulatban leszel. Régi emlékek kerülnek elő, ez az érzés pedig magával ragadó, ám az már egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi időt hagysz ennek a helyzetnek. Amennyiben túl sokat mélázol ósdi dolgokon, ismerősökön, lerendezetlen ügyeken, végül felizgathatod magadat, és ott is kifogást és hibát keresel, ahol nincs is. Két lehetőséged van! Vagy azonnal nekifogsz ezen ügyek rendezésének, vagy egyetlen percet se pazarolsz rájuk, hiszen csak a kedélyállapotodat rombolod össze. Inkább a családod vagy barátaid invitálását kellene fókuszban tartanod és elfogadnod. Menj bulizni és szabadítsd fel magadat a terhek alól.

Rák

Légy elégedett és boldog jelen helyzeteddel! Bárhol légy, örülj annak, amid van! Legyél képes mosolyogni, örülj a barátoknak, családtagoknak, akárcsak egy jó hétvégi program lehetőségének. Ha képes vagy a pici dolgokat is tárt karokkal fogadni, akkor erőlködés nélkül lesz jó a hangulatod. Olyannyira, hogy vasárnap már-már madarat lehet fogatni veled. Persze most is akad majd olyan személy, aki le akarja törni a felhőtlen jó kedvedet, ám őt mellőzd a társaságodból. Az ő pesszimizmusa, az ő baja! A megértés és az elfogadás minden esetleges problémán átsegít. Minden élethelyzetre tekints úgy, mint egy új tapasztalat lehetőségére.