A Bikák számára kiváló időszakot hoz ez a hónap, de a Rákoknak sem lesz okuk a panaszra. Az Oroszlánoknak erőt, energiát és óriási lelkesedést ad a július. A Bakok előtt pedig remek lehetőségek nyílnak meg. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok!

Kos Már a nyár kezdetén is érezhetted, hogy váratlan akadályok bonyolítják az életedet, így pedig az átlagos mindennapok kissé nehézkesebben alakultak. Úgy tűnik, ez július 3-ig csak tovább fokozódik, és bizony nagyon össze kell kapnod magadat ahhoz, hogy követni tudd a dolgokat, és képes légy változásokhoz alkalmazkodni. Bár a korlátokat most sok munkával tudod legyőzni, ám végül te győzedelmeskedsz. Átmenetileg hajlamossá válhatsz a türelmetlenségre, borúlátásra, ám ha hajlandó vagy váltani, változtatni, akkor a régi berögzöttségek nem akadályoznak, hanem segítik a fejlődésedet. Nagyon kevés időd lesz pihenni, lehet, hogy ezt augusztusra kell halasztanod. Minden, amin most módosítasz, az nagyszerű eredményeket fog hozni a nyár végén.

Bika Kiváló időszakot kínál július hava, a bolygók mindent biztosítanak ahhoz, hogy sikeres légy. Persze neked is tenni kell a jó eredményekért, ugyanakkor szorgalommal és odaadással mindent elérhetsz. Környezeted, barátok és kollégák sem zavarják meg a nyugalmadat, kiegyensúlyozottságodat. Ha eddig elmaradtak volna ebből az évből a jelentős sikerek, akkor most karrier és szerelem terén végre babérokat arathatsz. A konfliktusok és feszültségek szerencsére messzire elkerülnek, energiáidat a lehető legjobb helyen és formában tudod felhasználni. A hónap első fele sokkal intenzívebbnek ígérkezik, a második felét töltsd aktív pihenéssel, örömteli programokkal - rád fér!

Ikrek Tele leszel jó ötletekkel, életkedvvel, pozitív energiával. Úgy tűnhet, szinte fáradhatatlan leszel egész júliusban, így nem csoda, ha azon fáradozol, hogy valami igazán rendkívülit alkothass. Jó hír, hogy ebben eredeti ötleteid és a környezeted is társadul szegődnek. Mozgalmas, kiemelkedően jó hetek követik egymást, sokat tüsténkedsz, aligha lesz időd pihenni, ám ezt ne bánd! Odaadásodnak hamarosan meglesz a látványos eredménye. Kifejezetten ajánlott alaposan és mélyen áttekinteni és akár módosítani különféle emberi kapcsolataidat. Ha júliusban készülsz szabadságra, akkor olyan célpontot keress magadnak, ahol a lehető legnagyobb csend és béke vesz körül.

Rák Június vége alaposan megmozgatott, és bizony július első hete is meglepően aktívra sikeredik. Komolyabb nehézségek nélküli napok követik egymást, s mindaz, amibe beleteszed a szívedet és a lelkedet, az meghozza a várt sikert. 15-e után intenzitásod tovább fokozódik, akár egyszerre több jelentős témában is aktívan részt tudsz vállalni, ami még téged is meglep. Tele leszel tenni vágyással, életkedvvel, energiával, és ehhez persze sok új ötlet is kapcsolódik. Figyelmet, tekintélyt és elismerést is szerezhetsz magadnak, ha jól használod ki a hirtelen adódó lehetőségeket. Szerelmi ügyekben július mindenképpen jelentős fordulatot hoz. A magányosok párra találhatnak, aki pedig tovább lépne, az békével megteheti.

Oroszlán Minden meglesz júliusban, amire csak szükséged van az örömteli és sikeres napokhoz. Az adott égi konstellációk és a mindennapi körülmények a következőket biztosítják számodra: erő, energia és óriási lelkesedés. Mi kellhet több ezeknél? A Merkúr segíti a diplomatikus kommunikációt, a Jupiter pedig hátszelet ad céljaid eléréséhez. Fontossá válik, hogy néhány dolgot gyökerestül kitépj, átformálj, sőt... akár meg is szüntess! Hidd el, néha drasztikus változásokra van szükség a látványos fejlődéshez. 2019 első fele elég hektikus volt, így nem csoda, ha mostanra meguntad a kiszámíthatatlanságot. Szerencsés helyzetbe kerülsz, mert környezeted is támogat mindenben. Maradj hű önmagadhoz, és ne hagyd, hogy bárki befolyásoljon céljaid elérésében.

Szűz Július 1-je és 6-a között nagyon körültekintőnek, alkalmanként kifejezetten óvatosnak kell lenned - bármi megtörténhet, és nem feltétlenül végződik minden jól. Kiemelten figyelj a vérmérsékletedre, ne engedd szabadon az indulataidat. Váratlanul hajlamos leszel a dühkitörésekre, viták kirobbantására, ugyanis a Mars több kellemetlen hatást is eljuttat hozzád. Robbanékonyság, logikátlanság, kapkodás jellemzi ezt a hónapot, és olyasmit is megteszel, amit máskor sosem. Fontos, hogy minden döntésed előtt számolj el tízig. Ez igaz a véleményed kimondása esetén is, így elkerülheted, hogy másokat megbánts. A tudatosság, az eltökéltség, a béke keresése lehet az egyetlen üdvözítő cselekedet, hogy elkerüld a konfliktusokat.

Mérleg Meglehetősen sok kérdést vet fel a nyár dereka, ez pedig megfontoltságot és körültekintést igényel tőled. Sok okos és elkötelezett döntésre van szükség. Lesz részed örömteli pillanatokban és kellemetlen helyzetekben egyaránt. Jókedv és nehézség egyaránt jelen lesznek a mindennapokban. Zavaros helyzetek bukkanhatnak fel emberi kapcsolataidban, érzelmeid összekuszálódhatnak – gyakorta teszel fel kérdéseket, amelyekre nem feltétlenül érkeznek meg a válaszok. A különféle konfliktusokat most nehéz lesz kezelni. Légy türelmes mindenkivel, és legfőképpen önmagaddal! Gondold át, kinek mit mondasz, mert bár nem szándékosan, de megbánthatod szeretteidet. Ahogy közeleg a hónap vége, csökken a feszültség, végül békére lelsz.

Skorpió A nyár dereka önvizsgálatra sarkall. Rengeteg olyan élethelyzet adódik, amelyek miatt el kell gondolkodnod azon, ki vagy te, mi a dolgod, és egyáltalán jó irányba haladsz, vagy sem. Tarts szünetet sürgősen, és keresd meg a módját a pihenésnek. Vedd fel a kapcsolatot a belső éneddel, hallgasd meg végre a belülről fakadó hangot és üzeneteket. Lásd be, ha hibáztál, és kérj elnézést az érintettektől – ez rövid és hosszú távon is nagyon sok eredményt hoz. Ez a lépés szükséges ahhoz, hogy önbizalmad és önbecsülésed megerősödjék. Július második felében sok új élményben lesz részed. Problémáid csak akkor okoznak gondokat, ha optimizmus helyett a pesszimizmust választod, aztán homokba dugod a fejedet a tennivalók elől. Engedj teret a jó és kreatív énednek, aki tudja minden kérdésre a választ.

Nyilas A nyár legmelegebb hetei – mindent egybevetve – igazán kellemesnek és kiegyensúlyozottnak ígérkeznek. Élj, legyél boldog, mosolyogj sokat, és tartsd szem előtt, hogy nem eshet bajod. Hozz bátor döntéseket, ha anyagiakról van szó. Váratlan lehetőség hullhat az öledbe – akár egy hitel, befektetés formájában. Meglehet, hogy valaki végre visszaadja azt a kölcsönt, amit régen adtál, és amiről már le is mondtál. Használj ki minden adódó alkalmat, ami valamilyen formában a fejlődésedet segítheti. Különösen július első két hete alkalmas arra, hogy nagyot fordíts az életed sorskerekén, ehhez pedig támogatókra lelsz a családtagjaid és a barátaid körében. Ha még keresed az igazit, több esélyt is kapsz arra, hogy végre megérkezzen a nagy Ő. Azok, akik most mondják ki a boldogító igent, tartósságra számíthatnak.

Bak Attól, hogy nyár van, még nem lazsálhatsz. Pontosan ugyanúgy meg kell oldanod az aktuális feladataidat, mint más évszakok során. Az életed nem áll meg, nincsen stop gomb, és a Ne zavarj! táblát sem teheted ki az ajtóra. Leginkább azért nem, mert remek lehetőségek nyílnak meg előtted július második felében, ezzel is bebizonyosodik az, hogy a nyár nem uborkaszezon. Ha elakadsz vagy bizonytalan vagy, akkor a környezeted több tajga is szívesen a segítségedre siet. Mód nyílik arra, hogy kamatoztasd a tudásodat és megszerzett tapasztalataidat. Ezért légy rugalmas és nyitott minden újdonságra, ajánlatra és javaslatra. Munkahelyeden, vállalkozásodban több siker is vár rád. A szerelem terén is pozitív irányba fordulnak a dolgaid.

Vízöntő Július nem a te hónapod, ami nem azt jelenti, hogy rossz lesz, csupán sok lesz a hátráltató tényező és a hirtelen adódó, megoldandó feladat. Sokszor nehézkes, fizikailag és szellemileg is megterhelő hetek követik egymást. Nem lazsálhatsz, és nem tologathatod el a tennivalókat augusztusra, netán szeptemberre. Nemcsak a meleg idő, hanem a lelki gondok, feszültségek, apróbb problémák is kikezdik a jókedvedet. Tekints ezen helyzetekre úgy, mint próbatételekre, és ha mindennel készen vagy, jöhet a megérdemelt pihenés. Július hava gyengítheti emberi kapcsolataidat, továbbá akadályozhatja új kötelékek kialakulását. Legfőbb mottód ez legyen: Lassan járj, tovább érsz! Az elhamarkodott döntések bonyodalmakat okozhatnak. Épp ezért ne siess el semmilyen döntést, és végül a türelmed rózsát terem. 25-e után már minden kedvező irányt vesz.