A Bikáknak ajánlott kimozdulni az egyhangúságból, a rutinból vagy épp a négy fal békés és csendes közegéből. Az Ikreknek sok izgalmas és érdekes élmény adatik meg, a Rákok pedig akkor fogják jól érezni magukat, ha spontánok lesznek ezen a hétvégén, és eltérnek a megszokásoktól. Nézd meg, számodra mit tartogatnak a csillagok!

Kos Attól, hogy augusztus elejét mutat a naptár, még nem költekezhetsz meggondolatlanul! Óva intenek az égiek a felesleges és túlzó kiadásoktól, ezen a hétvégén különösképpen! A növő hold ezen periódusában hajlamosabb lehetsz olyan dolgokra költeni, amelyekre nincs is igazából szükséged. Légy megfontolt és körültekintő, hidd el, ha elszámolsz tízig, rá fogsz jönni, mi fontos és mi lényegtelen. Inkább írj listát a kötelezően beszerzendő dolgokról, és uralkodj magadon, amikor meglátsz egy újabb ruhát vagy cipőt. Keress inkább olyan programot, ahol nincs szükség a pénztárcádra.

Bika Sok energia rejlik benned, így örömteli lesz környezeted számára az, hogy csakis jó és pozitív dolgokra szánsz időt. Olyan inspirációkat kapsz, amelyek a kreativitásodra lesznek ösztönző hatással. Meglepsz másokat, mert érdekes ötletek pattannak ki a fejedből, melyek a későbbi életedre – sőt másokéra is – nagyszerű hatással lesznek. Feltétlenül mozdulj ki az egyhangúságból, a rutinból vagy épp a négy fal békés és csendes közegéből. Tény, hogy környezeted általában tudja, mire számíthat veled kapcsolatban, de most más arcodat mutatod nekik. Feszegesd a határaidat, és fény derülhet arra, milyen rejtett tartalékokkal bírsz.

Ikrek Ezen a hétvégén sok izgalmas és érdekes élmény adatik meg számodra, ám ehhez feltétlenül ki kell mozdulnod a négy fal közül. Új emberek jönnek, régiek mennek az életedből. Mindent fogadj el úgy, ahogy történik, mert minden hasznodra lesz. Valamilyen régi titokról is fellebbenhet a fátyol, és akárkiről vagy akármiről legyen szó benne, kellemetlenül fog érinteni a hír. Ugyanakkor tartsd szem előtt azt, hogy semmi nem történik spontán, és bizony nagyon is jó, hogy végre tisztán láthatsz! Ha valami nem hagy nyugodni, akkor annak járj a végére! Ráadásul hogy tudnál úgy bulizni, hogy közben a gondolataid máshol járnak?

Rák Légy ezen a hétvégén spontán! Térj el a megszokásoktól, ha van egy remek terved, hát cselekedj bátran! Menj szembe a társadalmi elvárásokkal, és ne másoknak akarj megfelelni. Kizárólag olyasmit tégy, ami számodra fontos és hasznos! Erődet, energiádat, valamint az ezekből fakadó ötleteidet képes leszel gyorsan megvalósítani. Meglepően sokszínűen felhasználhatod képességeidet és tapasztalataidat, például rendet rakhatnál, szelektálhatnál, olyan helyeken is kitakaríthatnál, ahová ritkán nyúlsz. Szabadulj meg pár fölösleges tárgytól, és add oda olyanoknak, akiknek hasznos lehet.

Oroszlán Amennyiben azt tervezted, hogy csendben és békében töltöd ezt a két napot, hamar látni fogod, hogy valakik keresztülhúzzák a számításaidat. Épp ezért mondj igent, ha hívnak valahová, egy jó buli ad okot a vidámságra és az összegyűlt feszültség levezetésére. Képes leszel sokat mosolyogni, idegenek előtt megnyílni, végül más embereket pozitívabb gondolkodásra bírni. Segítségedre lehet az, ha beszélsz esetleges problémáidról bizalmasaidnak, hátha ők össze tudják rakni a kirakós apró – egyben hiányzó – darabkáit, és meghallgatva a véleményüket, túl tudsz lendülni a gondjaidon.

Szűz Eltökélt, már-már tüzes oldaladat mutatod meg most a világnak, és bizony ez sokak számára nagyon vonzó lesz. Meggyőzöd az embereket arról, hogy a különféle ötletek vagy javaslatok közül épp a tiéd lehet a legjobb. Mint sokszor, most is kijárod magadnak azt, hogy neked legyen igazad, te kerülhess a középpontba, és valamely álmod teljesülhessen. Azért figyelj arra, hogy senki ne érezze, uralkodni akarsz – bármi áron, rendben? Fogalmazz diplomatikusabban, egyértelműen, és mellőzd a sértéseket! Úgy add át a gondolataidat, hogy senki ne tudja azokat félreértelmezni.

Mérleg Ne nézz visszafelé! Csakis előre tekints. Ne abból indulj ki, milyen volt a hét eddigi része, hanem arra fókuszálj, hogy áll előtted két remek nap. A hétvégédet formáld kedved szerint, legyen olyan, amit szeretnél! Ne hagyd, hogy bármilyen külső körülmény rányomja a bélyegét vágyaidra, ne mondj le tervezett programjaidról. Akármi történjék is, a legjobb, ha mindent humorral és szeretettel kezelsz. Esetleges feszültségedet ne a szeretteiden vezesd le. A sport, a mozgás, a pakolászás, a szelektálás, egy kiadós kirándulás vagy egy kis otthoni barkácsolás jó levezető lehet. Szerencsére a hétvégéd nagyobb része boldog és vidám lesz.

Skorpió Ez a hétvége minden szempontból izgalmas és mozgalmas lesz, talán annál is jobban, mint tervezted. Komoly hatással lesz rád minden történés, szerencsére csakis pozitív értelemben! Remek információk birtokába jutsz, kiváló eszmecseréket folytatsz okos emberekkel, sok jó dolgot adsz másoknak, a mosoly pedig letörölhetetlen az arcodról. Számos érdekes emberrel hoz össze a sors, emellett rég elfeledett barátok is keresztezhetik váratlanul az utadat. Feltétlenül építsd emberi kapcsolataidat. Ha még keresed életed nagy szerelmét, a mindent elsöprő érzelem szele megérinthet...

Nyilas Ezen a hétvégén helyezd fókuszba az egészségedet. Legyen fontos a megfelelő táplálkozás, a mozgás vagy épp új információk beszerzése. Lényeges szempont, hogy javíts a fizikai állapotodon. Nem kell kapkodnod, ne siess sehová, ne vállalj többletmunkát, emellett kerüld a túlzott evést vagy italozást. Légy mértékletes minden esetben! Ne hagyd, hogy bárki kihozzon a sodrodból – különösen ne banális ügyek miatt! Csak engedd el magadat, lazíts, meditálj, vagy akár jógázhatsz is. Olyasmit tégy, amihez kedved van. Terveidet tudasd környezeteddel, így nem adhatsz okot konfliktusra, hisz tudni fogják, mire vágysz.

Bak A hétvége középpontjában a pihenés, a láblógatás és kedvenc programjaid lebonyolítása álljanak. Legyen ebben a két napban mindenféle öröm, nevetés, aktív és passzív tennivaló, tánc, szerelem – kedved szerint. Jó, ha lazítasz, ugyanakkor a teljes semmittevés sem lehet végső cél. Kell némi izgalom! Tegyél valamit önmagadért, otthonodért, a közeli rokonokért vagy akár ismeretlenekért, például önkéntes munka formájában. Mozogj, sportolj is egy kicsit, csábítsd el a barátaidat egy strandra. Tele leszel energiával, és akár egy hegyet is képes lennél megmozgatni, csak rajtad múlik, mire használod fel az erődet és pillanatnyi kreativitásodat.

Vízöntő Ez a két nap jelentősen másképp alakul, mint ahogy azt eltervezted. A béke és a harmónia tovaszállnak, viszont ezzel szemben többször is érezni fogod a feszültség egyértelmű jeleit – és nemcsak magadban, hanem a külvilág felől is. Ha úgy érzed, összecsapnak a hullámok a fejed felett, az nem véletlen – ám van kiút! Légy őszinte önmagadhoz, és ismerd be, hogy elhanyagoltál pár dolgot egy konkrét cél érdekében, aminek ugyan meglesz végre a pozitív eredménye, ám ideje az apróságokkal is foglalkozni, a családodat, barátaidat sem hanyagolhatod tovább. Dönts okosan arról, mit helyezel előtérbe.