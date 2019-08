Bak

Minden bizonnyal nagyszabású terveid vannak a hétvégére, ám a sok remek program mellett feltétlenül figyelj az egészségi állapotodra! A Hold most okozhat némi galibát, és egy kissé talán le is gyengíthet, esetleg elkedvetleníthet. Könnyen megtörténhet, hogy emésztési zavarok, hasi fájdalmak vagy fejfájás jelentkezik nálad, viszont ezeket igen könnyen megakadályozhatod, amennyiben eleve figyelsz arra, mit viszel be a szervezetedbe, mennyit, és milyen minőségben, no és hogy alszol-e eleget. Egyensúlyozd ki a lelked és a tested. Tisztítótea és alapos alvás - sokat segíthetnek!