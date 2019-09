Kos

Ez a hét meglepően jól alakul, eredményesebben, mint azt reméled. Szakmai téren nagyot léphetsz előre, sőt, alkalmad adódhat a fejlődésre. A tanulást se told háttérbe, akár egy tanfolyam vagy egy továbbképzés kapuja is megnyílhat előtted. Sokat fejlődhetsz, s bezsebelheted az elmúlt időszakban elmaradt dicséreteket. A sok munka mellett ne feledd, hogy a családod vagy a kedvesed támogatása nélkül nem jutottál volna elég magasra. Épp ezért szentelj időt a magánéleted harmonikusabbá tételére is. Most megtapasztalhatod, milyen jól esik szeretteidnek a figyelmed és az odaadásod. Mindig van segítséged, ha szükséged lenne iránymutatásra, szeretteidhez fordulhatsz. A hét második felében szükséged lehet mások segítő ötleteire, tapasztalt emberek javaslataira, így fogadd el a külső segítségét!