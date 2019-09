Ezen a hétvégén az anyagiak kapnak kiemelt szerepet - pedig ezt a hátad közepére sem kívánod. Tényleg érdemes átgondolnod számos dolgot, de bármiben is kelljen fontos döntést hoznod, végül jól fogsz választani. Ha el kell engedned valamit, hát tedd meg. Ha adásvétel előtt állsz, a szerződéskötéshez kiválóak ezek a napok, vagy legalább a szóbeli megállapodást meg tudod ejteni. Hitelfelvétel esetén is rálelhetsz egy remek lehetőségre. Új pénzforrásokat fedezhetsz fel, de akár döntést hozhatsz egy új vállalkozás indításával, vagy más jellegű befektetéssel összefüggésben. Nem utolsó sorban szombat este ereszd el magadat!

Általában nehezen viseled az egyedüllétet, de ezen a hétvégén tudatosan keresed ennek lehetőségét, mert gondolkodni szeretnél, tervezni a közeli és távoli jövőt. Ez egy jó választás, ugyanis a Szaturnusz kedvez az őszinteségnek, amit elsősorban saját magad irányába kell biztosítanod. Ezután jöhet akár a bocsánatkérés, a kedveskedés, a jó cselekedetek sokasága. A jövő formálása mellett azzal is tisztában vagy, hogy rengeteg apróságot kell otthon elrendezned, többek közt ilyen a takarítás, mosás, vasalás, és ahogy a lakást szépen felszabadítod a rumli terhe alól, úgy a gondolataid is szárnyakat kapnak, és kiváló ötleteid támadnak.

Meglepően sok felismerésben lehet részed, ne félj szembenézni a valósággal, még ha bizonyos részletei fájdalmat is okoznak számodra. Egyetlen igazán fontos tennivalód akad a pihenésen túl! Figyeld a körülötted zajló eseményeket, fogadd el bárki közeledését, emellett pedig próbáld megérteni, mi és miért történik úgy, ahogy. Ezen tapasztalatokból tudsz a legtöbbet okulni. Ne félj az új élményektől, merj ismeretlen utat felfedezni és új dolgokat kipróbálni. Eleinte úgy érezheted, bár ne tudtál volna bizonyos dolgokról, aztán persze fény derül arra, hogy mégis érdemes volt velük foglalkozni, sőt, akár el is mélyedni bennük.

Ezen a hétvégén valaki, vagy akár többen is igen magas elvárásokkal rukkolnak elő. Szeretteid, barátaid igényei nem lesznek ínyedre, ugyanakkor mérlegelned kell, mert az ellenállás vitákat eredményezhet! Vajon ők mennyit tesznek érted és a kapcsolatotokért? Mindenki beletesz a közösbe, vagy aránytalannak érzed a befektetett időt és energiát? Okosan gondold át, mely kötelékek érdemlik meg továbbra is a figyelmet, s ennek megfelelően viszonozd a figyelmességeket. Azoknak légy támasza, akik tényleg fontosak neked. Amikor ezen feladatokat kipipálod, jöhetsz te és a hétvégi programok.

Halak

Ezen a hétvégén jó dolgod lesz. Jobb, mint azt reméled. Minden kedved szerint alakul, sokan keresik a társaságodat, sziporkázol és okos gondolatokkal rukkolsz elő. Könnyed leszel, feszültségektől és problémáktól mentes, szívesen meghallgatod mások gondját, és ha kell, akár a döntőbíró szerepét is magadra vállalod. Mindenkivel megértő leszel, még olyan személyekkel is megtalálod a közös hullámhosszt, akikkel eddig sosem. Ha valakivel régebb óta feszült a viszonyod, most gyorsan és hatékonyan tudjátok közösen rendezni. Felül tudsz emelkedni régi sérelmeiden, vagy akár ronda pletykákon is. Képes leszel új kapcsolatokat létesíteni.