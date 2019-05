Pénisznagyobbító szerkezetet rendelt az interneten egy maláj férfi, ám a cég jól átverte.

Egy maláj férfi nem volt elégedett a pénisze méretével, és az internetet böngészve talált egy olyan szerkezetet, amely állítólag képes megnövelni annak hosszát. Meg is rendelte az eszközt, ami nagyjából 30 ezer forintjába került.

Hamarosan hozta is a postás a csomagot, ám benne nem az szerepelt, amire számított. A cég átverte: ugyanis amikor kinyitotta, egy nagyítót talált benne.

A történetét megosztotta az interneten is, és most mindenki rajta nevet – számolt be róla az AsiaOne.