Úgy tűnik, Demi Moore még hosszú évekkel a szakítás után sem tudta túltenni magát Ashton Kutcheren, aki már jó ideje Mila Kunis párja és gyerekeinek apja. Demi könyvében mesélt egykori férjéről..

Inside out című önéletrajzi könyvében mesélt Ashton Kutcherrel való házasságáról Demi Moore, aki kendőzetlenül idézte fel emlékeit. Elárulta, hogy Ashton Kutcher többször is megcsalta őt, amit nem is rejtett véka alá, valamint két alkalommal hármasszexre is kényszerítette a színésznőt. Demi elmondása szerint csak azért ment bele a légyottokba, hogy megmutassa szerelmének, mennyire jófej. A hármas aktust azóta már nagyon megbánta az 56 éves színésznő -írta meg a Mirror.