Valamivel több mint két évvel ezelőtt verte ki a biztosítékot Csobot Adél és Istenes Bence egy hasonló felvétellel. Akkor szintén egy hotelszobában készítettek magukról felvételt azzal az üzenettel, hogy "Szerelmeskedünk". A kép akkor nem aratott osztatlan sikert, ennek ellenére Bence ismét poszolt egy szex utáni fotót, ugyan ehhez már csak annyit írt, hogy "We did it again" vagyis: újra megtettük. Sok rajongójuk azonban félreételmezte a képet és a leírást, ugyanis többen azt gondolják, ezzel egy újabb gyermek érkezésére utaltak.