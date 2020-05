Wolf Kati elárulta, nagyon sokat pörgött a járvány előtt, amit élvezett is. Éppen ezért nehéz most megszoknia a lelassult életvitelt. Szerencsére megtalálta a módját, hogy levezesse a felgyülemlett energiákat: igyekszik minél többet sportolni. Erről meg is osztott egy fotót a rajongóinak.

„Alapvetően én rengeteget pörgök, és ezt szeretem is nagyon. Most viszont le kellett lassítanom a kis bio ringlispilt magamban, és ez azért nem mindig megy könnyen. De az edzőgépemen eltöltött órák most is nagyon sok felgyülemlett energiát és sok feszültséget segítenek kiengedni. Emellett persze baromira várom, hogy már színpadon rohangálhassak."