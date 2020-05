Veerawat Manosutthi, thai járványügyi szakértő arról számolt be a Mirror-nak, hogy nemrégiben arra jutottak a kutatók: az új típusú koronavírus spermával is terjed. A vírusból felépülve az óvszer használata mindenképpen ajánlott és a csókolózást is érdemes elkerülni a felépülés utáni harminc napban.