Az egykori James Bondért mindig is bolondultak a nők, de arra talán senki sem számított, hogy Pierce Brosnan még 67 évesen is irtó sármos lesz. Márpedig legújabb fotója, amin félmeztelenül látható, ezt egyértelműen alátámasztja.

Már jócskán nagypapa korban jár a James Bond, a Remington Steele vagy a Mamma Mia! sztárja. Ám Pierce Borsnan mintha egyre dögösebb lenne az idő múlásával, kifejezetten szexisek az ősz hajszálai, és sármos mosolya még mindig a régi.

Arról nem is beszélve, hogy most is szuper formában van. Erről árulkodik legújabb Insta-fotója, amin éppen a türkizkék tengerből sétál kifelé félmeztelenül, búvárszemüveggel a fején.