A most 47 éves Tibor főiskoláskánt nagyon bele volt zúgva egy lányba, ám az észre sem vette. Egyszer azonban egy házibuliban a semmiből hirtelen megcsókolta őt szíve választottja. Annyira beindultak, hogy a srác már a csókcsata közben a csúcsra jutott. A lány nem vette észre, de Tibor borzasztóan kellemetlenül érezte magát.

„Alig győztem takargatni a foltot a farmeromon" – emlékezett vissza, majd jobbnak látta, ha gyorsan távozik a buliból.

Réka a harmincas évei elején járt, amikor a neten megismerkedett egy sármos férfival. Néhány randizást követően a srácnál kötöttek ki, és elszabadultak a szenvedélyek. Már javában gyűrték a lepedőt, amikor egyszer csak nyílt az ajtó, és egy lány lépett be a szobába. Réka azt gondolta, hogy a srác barátnője az, és teljesen kiakadt. Szegény fiú alig tudta megmagyarázni, hogy a lány a húga, aki vele lakik. Végül kiderült, hogy valóban igaza mond.

Kittinek is meglehetősen kínosra sikerült egy este, amikor randi után egymásnak estek egy sráccal. A lány allergiával küzdött, ám mivel bort fogyasztott, inkább nem vette be a gyógyszerét. Nem is volt semmi probléma egészen addig, míg oda nem hajolt a férfi arcához szex közben, és véletlenül le nem tüsszentette. Annyira lefejelte a srácot, hogy annak ömleni kezdett a vér az orrából. Nagyon megijedtek, de szerencsére sikerült elállítani a vérzést, és később jót nevettek az egészen – írta a Ripost.