Az egészséges és változatos étkezést folyamatosan sulykolják, és nem véletlenül. Fontos, hogy megfelelő tápanyagokat és vitaminokat vigyünk be a szervezetünkbe, ha nem így teszünk az nem csak az egészségünkre hat negatívan, hanem a libidónkra is. A nőknél az ösztrogén a férfiaknál pedig a tesztoszteron a meghatározó hormon, amelyek nem megfelelő mennyisége negatív hatással van az egészségünkre és természetesen a szexuális étvágyunkra is. A hormonális egyensúly nagyon kényes, sok betegség boríthatja fel, de bizony az elfogyasztott ételek is komoly hatással vannak rá. Az idő múlásával a szervezetünk még érzékenyebbé válik, sokkal nehezebben alkalmazkodik, ezért még fontosabb, hogy odafigyeljünk arra, amire tudunk, hogy segítsük a működését. Ezt a megfelelő ételek bevitelével tudjuk elérni, vagyis vannak olyanok, amelyekből jobb kerülni a túlzott fogyasztást. Íme, azok, amikkel érdemes kifejezetten mértéktartónak lennünk az egészségünk és a libidónk érdekében.



AlkoholBár egy pohár vörösbor kifejezetten egészséges is lehet, a túlzott alkoholfogyasztás nagyon rossz hatással van az egész testünkre. Sokan gondolják, hogy az alkohol segít nekik, ha a szexről van szó, hiszen csökkenti a szorongást és oldja a gátlásokat, de valójában rendkívül sok kárt okoz. Hosszú távon negatívan hat a nemi vágyra, ráadásul a férfiaknál az erekció fenntartását is nehézzé, vagy lehetetlenné teszi, vagyis merevedési zavarokat okozhat, emellett csökkenti a tesztoszteron termelését.

Olajban sült ételekSenki nem gondolja, hogy az olajban sült ételek egészségesek lennének, de túlzásba vitt fogyasztásukkal az elhízás, a szív-és érrendszeri problémák megjelenése mellett még a libidónknak is ártunk. Bizony a zsíros ételek a hálószobai teljesítményre is hatással vannak, ezért kifejezetten ajánlott a mértéktartó fogyasztásuk, főleg akkor, ha gyorsétteremből származnak.



KávéNem vitatott, hogy a kávénak vannak rendkívül előnyös hatásai, és igen, az egészségre nézve is. De mint általában mindenből, ebből is megárt a sok. Ugyan segít ébernek maradni, és sokak számára elképzelhetetlen a reggel egy erős fekete nélkül, azért nem árt megfontolnunk, hány csészével is szürcsölünk el belőle a nap folyamán. A túlpörgés ugyanis a nemi életre és a libidóra is hatással lehet, a koffein túladagolása pedig akár idegességhez és szorongáshoz is vezethet extrém esetben, ami szintén nem kedvez a hálószobai teljesítménynek.

Feldolgozott élelmiszerekAlapvetően az egészséges táplálkozáshoz az a legfontosabb, hogy a lehető legkevesebbszer fogyasszunk olyan élelmiszereket, amelyeket különböző zsírokkal dúsítanak fel. Természetesen ma már kaphatóak egészséges feldolgozott ételek, de bőven akadnak még olyanok, amelyek rengeteg szükségtelen kalóriát, és sokszor túlságosan sok sót tartalmaznak. Ezek szintén hatással vannak a libidóra, nem utolsó sorban pedig az egészségünkre is.



A tiltólistás ételek mellett azért bőven akadnak olyanok is, amik pozitívan hatnak a szexuális étvágyra, ezeket hívjuk afrodiziákumoknak: a gyömbér, a fahéj, a szegfűszeg olyan hozzávalók, amelyeket bátran fogyaszthatunk, emellett fügét, kaviárt és datolyát is ehetünk a libidónk fokozásáért.