Rengeteg alapszabálya van a hibátlan bőr elérésének, és kétségtelen, hogy a legfontosabb a tökéletes rutin kialakítása, és a bőrtípusunknak megfelelő termékek használata. Azt sem lehet elégszer hangsúlyozni, mennyire lényeges a fényvédelem még télen is, de a retinol és a C-vitamin áldásos hatásait is érdemes minden esetben kihasználnunk. Persze az sem mindegy, hogy hogyan táplálkozunk, hiszen vannak, akik a tejtermékeket nem bírják, mások az olajos magvaktól pattogzanak ki. Természetesen ezeket mind érdemes és kell követni, ha ragyogó bőrt szeretnénk, de van még egy dolog, amit bevethetünk a cél elérése érdekében, ez pedig az orgazmus. A csúcs elérése csodákat képes tenni a bőrrel. Az egyenletesség elérésében és az öregedés látható jeleinek a csökkentésében is segít.

Azt mondanunk sem kell, hogy a kielégülésnek számos más áldásos hatása van, de ez a következmény sem elhanyagolható. Legyen ez egy újabb ok arra, hogy rendszeresen élvezzük a magunk, vagy egy másik ember társaságát. Nézzük meg, hogyan képes az orgazmus javítani a bőrünk egészségét.

Segíti a feszültség feloldásátA stressz számos káros hatással van az egész szervezetünkre, ez az a tényező, amit nehéz elkerülni, és nem könnyű vele leszámolni. Hat a szív- és érrendszerre, de a nyugodt alvást is nehézzé teszi, emellett számos egyéb nemkívánatos kémiai reakciót indít el a testünkben, és ez mind hatással van a bőrünkre is. Az összes már meglévő bőrproblémánkat, mint a pattanások, vagy az ekcéma, képes súlyosbítani. Az orgazmusról azonban köztudott, hogy oldja a feszültséget, ezáltal megakadályozza, hogy a stressz tönkretegye a napunkat és a bőrünket is.



A hormonrendszer helyrebillentését is támogatjaAz orgazmus az ösztrogén szintének megemelkedését is eredményezheti a szervezetben. Miért fontos ez? Az ösztrogén növeli a bőr és a nyálkahártyák rugalmasságát, serkenti a kollagén termelését, de a bőr nedvességtartalmára is hatással van. Segíti a hámsejtek megújulását, fokozza a bőr vérellátását, és csökkennek a ráncok is. Ez a hormon tehát nélkülözhetetlen az egészséges, ragyogó és fiatalos bőr elérése és megtartása érdekében.



Javítja a vérellátástA kipirult arc egy-egy csúcs után azért jelentkezik, mert ilyenkor bizony nő a véráramlás, ami az egész testünknek jót tesz, de persze az arcunknak is, hiszen több oxigén jut ezáltal a bőrbe, és a testünk egyéb területeire is, amely nélkülözhetetlen minden szempontból. Ez pedig a kollagén termelésének serkentésében is segít, erről pedig tudjuk, hogy a bőr rugalmasságáért, vagyis a ránctalanságáért felelős fehérje.



A kellemes alvásban is segítAz orgazmus hatására a testünkben meglehetősen nagy mennyiségű endorfin szabadul fel, amelyet sokszor boldogsághormonnak is nevezünk. Ez a hormon sok mindenben segít, képes például a fájdalom csillapítására, de kellemes érzetet is előidéz. Ez történik a csúcson, ennek hatására érezzük magunkat elégedettebbnek és boldogabbnak, és ezután a nyugalmi állapot is sokkal kielégítőbb, sokkal pihentetőbb. Az pedig nem kétséges, hogy az elegendő alvás szintén csodákra képes a bőrrel.

A tökéletes bőr és a kiegyensúlyozottság elérésért érdemes az orgazmust is bevetnünk, hiszen ez az egyetlen olyan eszközünk, aminek biztosan nincsen káros mellékhatása, és vagyonokba sem kerül az alkalmazása.