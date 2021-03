A lelkészként dolgozó Nikole Mitchell vallásos neveltetést kapott, és mindig is az volt a vágya, hogy férjhez menjen és gyerekeket szüljön. Ám később rájött, hogy mégsem ez az út való neki. Otthagyta az egyházat, és modellkedni kezdett. Olyannyira jól érezte magát ebben, hogy úgy döntött, az OnlyFans-en árulja dögös képeit.

„Nagyon konzervatív, vallásos környezetben nevelkedtem. Arra tanítottak, hogy ha feleség és anya leszel, elérted a nőiesség csúcsát" – mesélte a nő.

Sokáig hitt ebben, és neki is ez volt a célja. Ezenkívül igyekezett elrejteni nőiességét, mert azt gondolta, ez a helyes.

„Pásztor koromban mindig úgy gondoltam, hogy én vagyok felelős azért, hogy az emberek hogyan tekintenek rám. Túl sokat agyaltam azon, mit vegyek fel. Például kerültem a túl feszes farmert vagy a magassarkú cipőt, mert ez provokatívnak vagy szexinek tűnhet"

Ám rájött hogy az efféle gondolkodásmód nagyon egészségtelen. Ezért otthagyta az egyházat, amit szerinte a férfiak uralnak.

2018-ban vett részt először egy fotózáson, ahol szexi képek készültek róla. Ez nagyon boldoggá tette, rájött, mindig is erre vágyott. Ám ennél is messzebbre ment: elindította saját OnlyFans oldalát, amivel most havonta 1-2 millió forintot is megkeres - írta a Daily Star.