Előbb vagy utóbb a legégetőbb szenvedélyben is alábbhagy a láng. Az izzó vágy idővel szerelemmé, szeretetté szelídül és beköszönnek a békés, nyugodt hétköznapok. Egészen addig nincs is ezzel baj, amíg fel nem bukkan valaki, aki ráfúj a parázsra és elindul az őrület.

A dögös csábító persze éppen olyan, mintha neked rajzolták volna. Ráadásul pontosan azt kapod tőle, ami annyira hiányzik: figyelmet, elismerő szavakat, sokat ígérő pillantásokat, heves szívdobogást.

A reakciódat leginkább az határozza meg, hogy mit kockáztatsz. Házasságban, főleg ha már gyerek is van, komoly érvrendszer szól az önmegtartóztatás mellett, de ez attól még borzasztó nehéz, hiszen sorra beúsznak az ezekhez hasonló gondolatok:

"Még van 10-15 jó évem, aztán rám se néznek majd a férfiak. Nekem is jár a szenvedély!"

"Mi van, ha tényleg az igazit szalasztom el, akivel igazán boldog lehetnék?"

"Lehet, hogy a társam már rég meglépte, én meg utólag bánhatom majd, hogy nem éltem a lehetőséggel."

Minél nagyobb a tét, annál kínzóbb a gyötrődés. Ha inkább kitartanál, íme, néhány tipp, ami segíthet.

Értsd a kémiát!A kutatók maximum két évre datálják a szerelmet, mint biokémiai jelenséget és azt is állítják, hogy ez a felfokozott állapot pár éven belül tönkretenné szervezetünket, ha vágyaink nem csillapodnának. Ha ezt elfogadod, akkor máris világossá válik, hogy amit most érzel, az is el fog múlni és akkor vajon mi marad majd?

Mérlegelj!Megéri-e ez a kaland, hogy feláldozd a kapcsolatodba/házasságodba eddig befektetett sok-sok energiát? Kockáztatod-e, hogy elveszíted az eddigi társad bizalmát? Ha gyerekek is vannak, rájuk milyen hatással lenne egy szerető okozta krízis?

Pótold a hiányt!A legtöbb kísértés hiányból ered. Fogalmazd meg, mi az, ami hiányzik az életedből. Mivel fogott meg ez az új idegen? Ha megvan, gondolkozz el azon, hogyan lehetne pótolni. Például, ha az tetszik, hogy a hódolód mellett újra vonzó nőnek érezheted magad, akkor próbáld meg kitalálni, a jelenlegi párod, vajon miért nem úgy tekint rád és változtass! Vagy ha az izgalom a kulcsszó, kezdj valami őrült hobbiba! Hátha bejön...

Alkalmazd a „forgatókönyv technikát"!Játssz el a gondolattal, hogy már be is adtad a derekad. Megtörtént, amire annyira vágytál. Hogy érzed magad másnap? Minél pontosabban, realisztikusabban képzeled el a szituációt, annál hatásosabb. Érdemes elgondolkozni azon is, vajon mennyivel ad többet, ha valóban megteszitek, mintha csak a lehetőség van meg a románcra.

Fuss el előle!A sport sok esetben segít. Függőknek is gyakran javasolják, hogy testmozgással tereljék el figyelmüket a csábító szerről, tevékenységről. A fizikai aktivitás közben felszabaduló hormonok és a kifáradás segíthet csillapítani a vágyakozást és még az alakodnak is jót tesz.

Építsd le!Egyszerűen ignoráld. Ne beszélj, ne találkozz, ne kommunikálj vele, semmilyen formában! Ha úgy egyszerűbb, töröld ki életed minden platformjáról. Drasztikusan hangzik, de ha valóban betartod, néhány hét (jó, inkább hónap) kínszenvedés után, csak egy édes lehetőség szép emléke marad majd.

Válts formát!Baj van, egyik módszer sem vált be, pedig „ígygörbüljmeg" mindet becsületesen végigcsináltad. Akkor ideje bevonni másokat is. Elsőként a férjedet/párodat, aztán esetleg egy mediátort vagy párkapcsolati terapeutát. Lehet, hogy hasonló problémákkal küzdötök mindketten csak féltek megosztani egymással. Még az is elképzelhető, hogy létezik olyan alternatív párkapcsolati forma, amely mindkettőtöknek kielégülést hozna. Rágjátok át együtt, alaposan. Akármi is lesz a vége, így legalább nyugodt lelkiismerettel zárhatod le azzal, hogy te mindent megtettél.