Claudia Rivier, a 25 éves zágrábi modell azt állítja, hogy sosem feküdt sebészkés alá, rajta minden természetes. Melle akkor nőtt ekkorát, amikor felszedett pár kilót. Bár már akkor is C-s melltartókat hordott, az alkatához képest mellei akkor kicsinek számítottak - írja a Daily Star.

Amikor fiatalabb voltam, nagyjából 30 kg-mal kevesebb voltam, mint ma. Akkor még nem volt jele nagy melleknek"

- nyilatkozta Claudia, aki ennek ellenére gondolkozik a plasztikai műtéten.

Tudom, hogy sokan azt mondják, hogy elment az eszem, a mellem már így is elég hatalmas! De valahányszor lefogyok, veszítek a mellemből is. Ha valaha is lefogyok, akkor biztosan fontolóra veszem a mellimplantátumokat"

- mondta a fiatal modell, aki napi szinten kap házassági ajánlatokat Instagram oldalán, ahol már 281 ezren követik hatalmas melleit.