Újra a Life.hu-n olvashatjátok Pilát Gábor gondolatait kapcsolatokról, szerelemről, barátságról és persze a szexről is. Most az Egy Férfi és egy Nő című könyvéből olvashattok el egy részletet.

Annak a nőnek, aki figyelemre vágyik az együttlét előtt, kevés lesz az alábbi mondat: „Figyelem, édesem, szex következik!"

A legértékesebb kincs, amit egy szerettednek adhatsz, az a figyelmed és az őszinte érdeklődésed. Amikor viszont valaki nem kap figyelmet, de neki magának mindig figyelnie kell a másikra, nyomorúságos helyzetbe sodródik, a nemlét állapotába kerül, és megsemmisül emberi mivoltában. Ezért néha figyeld meg magad, te is halld meg, amit a másiknak mondasz, vedd észre, amit cselekszel vele. Lehet, hogy érdekes dolgokat fogsz látni és hallani.

Ha az ember például író, akkor nem nagyon lepődhet meg azon, hogy elolvassák a regényét. Egy csomó ember persze elmegy majd a polc mellett, ahol a könyv meglapul, sőt lesz olyan, aki a könyvesboltba se megy be. Aki megveszi a könyvet, közülük valószínűleg többen kritizálják majd a művét, lesz, aki nem érti, olyan is, aki félreérti, és talán olyan is akad, akit az alkotása egy csodálatos élménnyel ajándékoz meg, vagy esetleg a hatására megváltozik az élete.

A helyzet az, hogy az emberek sokkal kevesebbet figyelnek ránk és foglalkoznak velünk, mint gondolnánk. Még akkor sem feltétlenül vagyunk a figyelmük középpontjában, amikor nem csupán íróként, pénztárosként, postásként vagyunk jelen az életükben, hanem történetesen a párjukként. Annyit tehetünk, hogy szívből megírjuk a regényt, odafigyelünk, hogy pontos összeget adjunk vissza a pénztárnál, épségben leszállítjuk a csomagot, és szeretjük a párunkat.