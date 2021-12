Shane és Zsófi is a válásuk utáni nehéz időszakban jártak, amikor a sorsnak hála, egymásra találtak. A két fiatal pedig láthatóan boldogabb, mint valaha, és tényleg úgy viselkednek, mint a szerelmes tinik. A kapcsolatuk komolyságát mutatja, hogy Shane már be is mutatta Zsófit az édesanyjának, aki teljesen odáig van fia új szerelmétől.

Nemcsak a lelkük, hanem a testük is bomba formában van. Zsófi nemrég megvillantotta kockás hasát, most pedig új párja is megmutatta kidolgozott felsőtestét. Shane annak ellenére, hogy felhagyott a profi úszósporttal, nem engedte el magát. A dudorodó mellizmát és kockás hasát látva a fél ország irigyli most Szabó Zsófit.