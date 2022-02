A fóbiák azonban dacolnak mindenféle logikával, és nincs szükségük arra, hogy "értelmesek" legyenek, csak vannak, ráadásul senkit nem kímélnek, még a sztárokat sem. Szóval előfordul, hogy valaki egy olyan dologtól fél, amitől a többség nem, például a szextől vagy akár a nemi szervektől. A szex körüli fóbiák pedig sokkal gyakoribbak, mint hinnénk.

Íme a 11 leggyakoribb szexszel kapcsolatos fóbia:

Erotófóbia

Az erotofóbia tulajdonképp gyűjtőnév, magába foglalja az összes szexszel kapcsolatos fóbiát. Az erotofóbia alapvetően a szexhez kapcsolódó bármely tárgytól, cselekedettől vagy akár személytől való félelem. Az ettől a fóbiától szenvedő emberek félnek és/vagy kényelmetlenül érzik magukat attól, hogy akár csak beszéljenek a szexről.

Genofóbia

A szexuális jellegű kapcsolatoktól való fizikai és/vagy pszichológiai félelem. Az ezzel a fóbiával küzdő férfiak és nők rettegnek a szextől, és annak ellenére, hogy nagyon szeretnének meghitt kapcsolatba kerülni, és nekik is szükségük van az intimitásra, nem lépnek túl a csókolózáson és az ölelkezésen.

Gymnofóbia

A meztelenségtől való félelem. Félhetnek attól, hogy valaki meztelenül látja őket, de attól is, hogy ők látnak valakit meztelenül, sőt, akár mindkettőtől. Ez a félelem nem összekeverendő a testalkattal kapcsolatos szorongásokkal.

Haptefóbia

A haptefóbia lényegében félelem az érintéstől, de nem is csak szexuális értelemben. Akik ebben a fóbiában szenvednek, már csupán attól is kikészülhetnek, ha valaki a villamoson elhaladás közben hozzáér a vállukhoz. Emellett pedig megrémülhetnek a túlságosan zsúfolt helyektől is.

Filemafóbia

A filemafóbia egészen meglepőnek tűnhet, hiszen lényegében félelem a csókolózástól. Azok körében megjelenhet ez a félelem, akik alapvetően is félnek a kórokozók átadásától, de még véletlenül sem csak rájuk korlátozódik. Vannak, akik eleve fizikai szinten félnek a csókolózástól, ezzel szemben a szeretkezésnél viszont nem jelentkezik a fóbia.

Itifallofóbia

Félelem a pénisztől. Nőket és férfiakat egyaránt érint ez a fóbia, csupán egy árnyalatnyit eltérő módon. A férfiaknál a saját erekciójuktól való félelemként jelentkezik, a nők oldaláról pedig az erekció látása vagy megérintése váltja ki.

Medomalakufóbia

A férfiaknál jelentkező fóbia gyakran a teljesítménnyel kapcsolatos szorongással függ össze, ez az erekció elvesztésétől való félelem. Ezek a férfiak képtelenek beleélni magukat a szexuális együttlétbe, mivel folyamatosan azon görcsölnek, nehogy csalódást okozzanak a partnerüknek.

Vénusztrofóbia

Bizony-bizony, ez a kifejezés a szép nőktől való félelmet takarja. Mivel a szépség szubjektív, az ebben a fóbiában szenvedő férfiak és nők azoktól a nőktől félnek, akiket szépnek találnak. Attól tartanak, hogy nem érdemlik meg ezt a szépséget, vagy attól, hogy a nő szépsége valamilyen módon árthat nekik.

Menofóbia

Vagyis menstruációs fóbia. A nők a saját menstruációjuktól félnek, és minden alkalommal pánikolnak, amikor véreznek, a férfiak pedig magától a vér látványától rettegnek, esetleg a nőtől, aki a hónapnak éppen azon szakaszában jár.

Anuptafóbia

Ez a félelem egészen gyakori az embereknél, csupán nem tudják, hogy neve is van. Az anuptafóbia lényegében az örök szingliségtől való félelem: a rettegés, hogy sosem találnak párra.

Oneirogmofóbia

Az álmainkat nehéz kontroll alatt tartanunk, és talán pont emiatt sokan félnek is az álmodástól. Azok az emberek, akik oneirogmofóbiával küzdenek, a szexi, nedves álmoktól rettegnek. Akik félnek a szexuális jellegű álmoktól, azoknak gyakran zavar keletkezik az alvási ciklusukban, mivel attól tartanak, ha engednek az álmosságnak, a szexről fognak álmodni.

