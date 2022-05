Az elmúlt hónapokban sokszor láthattuk a tévéképernyőn Nagy Rékát. A csinos modell a rengeteg munka és utazás mellett is odafigyelt a külsejére, így neki nem kell aggódnia a summer body miatt.

Réka tavaly év végén a Dancing with the Starsban mutatta meg tehetségét, majd idén az Exatlon Hungary riportereként bizonyított. Mindkét műsorral rengeteg rajongót szerzett magának, ám nemcsak civilek kedvelik, hanem kollégái és több hazai híresség is rajong a modellért. Legújabb fotója alá nem más, mint az Exatlon legutóbbi győztese, Szente Gréti kommentelt.

A sportolónő szerint Nagy Réka a legújabb képén a világhírű színésznőre, Margot Robbie-ra hasonlít. Réka csodás alakját a pilates és jóga keverékéből álló gyakorlatoknak, a hasazásnak, illetve a teljes testet átmozgató edzésnek köszönheti – írja a Blikk.