Ha nem is használtuk még sosem az OnlyFans nevű weboldalt, biztosan hallottunk már róla, vagy láttunk olyan cikket, amely az ott tevékenykedő modellek munkásságáról született. Az OnlyFanst azonban nem csak és kizárólag pornósok használják.

Egyre több embernek fordul meg a fejében a gondolat, hogy mégis hogyan lehet pénzt keresni az OnlyFansen?

Erre enged következtetni az az adat, hogy a platformnak mára 150 millió felhasználója van, akik közül több mint másfél millió az úgynevezett tartalomgyártó. Ők azok, akik videókkal és fotókkal töltik fel az oldalt, élő közvetítéseket tartanak, egyszóval olyan műsort kínálnak, amit az emberek csak náluk és csak az előfizetők láthatnak.

Az OnlyFans legtöbb tartalomgyártója (vagy ahogy sokan emlegetik őket: előadók) erotikus műsort kínál, ám nem mindenki követi ezt a vonalat. A fitnesz influenszerek személyre szabott edzésterveket, étrendeket és online órákat kínálnak, a séfek és szakácsok recepteket, a zenészek pedig olyan extra anyagokat tesznek elérhetővé, amelyek vagy hónapokkal később jelennek meg, vagy sosem kerülnek piacra. Az viszont kétségtelen, hogy ezek a munkahelybiztos tartalmak vannak kisebbségben.

Az OnlyFans könnyű pénzt ígér, vagyis a köztudatban az a tévhit él, hogy egy egyszerű regisztrációt követően bárkiből milliomos lehet. A tény az, hogy a tartalomgyártás és a követőszerzés kemény munka. Nem is sikerül mindenkinek. Az ismert emberek közül többen is regisztráltak az OnlyFansre, viszont ők könnyen átirányították az Instagramon vagy a Facebookon meglévő rajongóik egy részét erre a platformra. Az ismeretlenek szó szerint a nulláról kezdik.

Rajongók, tehát előfizetők nélkül pénzt sem kereshetünk az OnlyFansen.

Jelenleg 150 millió felhasználója van az oldalnak, ők azok, akik fenntartják nemcsak a platformot, hanem az ott „dolgozó" előadókat is. A felhasználók ugyanis csak akkor láthatják az egyes tartalmakat, ha előfizetnek az előadók profiljaira. Az egész rendszer hasonlóan működik, mint bármelyik nagy streaming-szolgálató, ahol a havidíj fejében élvezhetjük a műsorokat.

Az OnlyFans meghatározta, hogy a minimum havidíj 5 dollár (1900 forint), a maximum pedig 50 dollár (19 ezer forint) lehet. Az átlag azonban 10-20 dollár között mozog. Egy felhasználó ennyi pénzért viszont csak egy előadó profiljához kap hozzáférést, ezt a havi előfizetést pedig bármikor lemondhatja. Tehát ha a tartalomgyártó hetekre eltűnik betegség, utazás vagy munka miatt, vagy szimplán unalmassá válik a munkássága, akkor a nézők továbbállnak.

A havidíj ellenében az úgynevezett alap szolgáltatást kapjuk, ami napi vagy heti posztokat, videókat jelent. Az extra tartalom plusz pénzbe kerül. A felhasználók kérhetnek privát, csak nekik készült anyagokat is az előadóktól, ha pedig tetszett a látvány és a mutatvány, van lehetőségük borravalót adni. Ehhez persze nemcsak hűséges követők kellenek, hanem olyan tartalom is, amelyért megéri az embereknek előfizetni és mélyen a zsebükbe nyúlni.

Az OnlyFans előadóknak azonban fel kell készülniük extrém, sőt egészen gyomorforgató kérésekre is. A felhasználók között vannak olyanok, akik nem egyszerűen egy meztelen képet, vagy élő szexchatet kérnek, hanem megvennék a tartalomgyártó fehérneműjét, izzadtságát vagy szellentését is.

Rengeteg kritika éri az OnlyFanst, hogy bárki számára hozzáférhetővé teszi a pornófilmeket, erotikus tartalmakat, ám az interneten, ingyenesen már így is elérhető több százezer órányi felnőttfilm. Az OnlyFans káros hatásai közt emlegetik még, hogy az amatőr pornósok az itt folytatott ténykedésükkel elveszik a hivatásos felnőttfilmesek munkáját. Nem csoda, hogy egyre több pornósztár regisztrál az oldalra és kínál profi tartalmat.

Az egyik legfrissebb felmérés szerint az OnlyFans tartalomgyártóinak 10 százaléka keresi az oldalon forgó pénzek 73 százalékát. Miközben egyes előadók milliókat is megkeresnek, mások párszáz dollárt tudnak csak összegyűjteni. Az előadók átlagos havi bevétele 180 dollár, azaz közel 70 ezer forint, amelyből az oldal már levonta azt az összeget, melyet felszámol a rendszer működtetéséért. Az információk szerint a bevétel 20%-át „fizetik be" fenntartásra a tartalomgyártók – írja a DailyStar.

Az OnlyFans legfőképp az angol nyelvterületen hódít – érhető módon, ugyanis a kitalálója is egy brit fiatalember –, ám már hazánkban is egyre többen használják. Az OnlyFans könnyű pénzkereseti lehetőséggel kecsegtet, de hatalmas munka felépíteni és hétről hétre friss és izgalmas tartalommal ellátni egy profilt. Fent kell tartani a havidíjas előfizetők érdeklődését, miközben nemcsak a hatalmas versenyben kell helyt állni, hanem meg kell küzdeni a perverz és beteg kérésekkel is.

Az OnlyFans a pornó miatt lett híres és hírhedt, azonban számos értékes és edukatív tartalom is fellelhető rajta.