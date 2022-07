A csinos énekesnőről mostanában keveset hallani, de ő nem tűnt el a nyilvánosság elől. Közösségi oldalán továbbra is nagyon aktív, és szebbnél szebb fotókkal kápráztatja el követőit.

Legújabb fotóján egy fehér szoknyában és hozzá tartozó bikinifelsőben látható, amint egy hatalmas, fonott táskával az oldalán pózol. A kép alá érkezett kommentekben rajongói nem győzik dicsérni Laurát, és egymás után dobálják rá a szexi és a gyönyörű jelzőket. Egyesek kiemelik a dekoltázsát is, valamint kérik, hogy tépje szét a mellét takaró falatnyi ruhadarabot.

Cserpes Laurát ugyan énekesnőként ismerte meg az ország a Megasztárban és később A Dalban is, ám ő az elmúlt években kipróbálta magát színésznőként is. Szerepel például az RTL Klubon futó napi sorozatban, a Keresztanyuban is.