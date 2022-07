Charlotte Grey négy éve van együtt együtt párjával, Callum Blackkel. Ám mostanra mrá hárman élnek együtt, ugyanis néhány héttel ezelőtt úgy döntöttek, hogy kipróbálják az édeshármast. Egy hús vér nőt Charlotte nem akart beengedni az ágyukba, így esett egy szexbábura a választásuk. A babát el is nevezték Dee-nek.

Grey elárulta, hogy, 28 éves párjának hatalmas a szexuális étvágya, neki azonban nem mindig van kedve a szeretkezéshez, ilyenkor jön veszi át a helyét Dee.

Dee úgy tűnik, hosszú távon része lesz az életüknek, a pár ugyanis nemcsak a hálószobában használja a babát, hanem a mindennapokban is gyakran felöltöztetik őt, elviszik kocsikázni, odaültetik, amikor a kedvenc sorozatukat nézik. Ezeket az együtt töltött időket videóra is veszik, emellett pedig szexvideókat is gyártanak, amit közzé is tesznek online.

Grey és Black ugyanis Dee megvásárlása óta abból él, hogy az OnlyFans oldalon erotikus tartalmat kínál az előfizetőknek.