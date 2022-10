Ezek után a jelenetek után biztos, hogy mindenkire ráfér egy jéghideg zuhany! Hogy ez a rendezőnek, az operatőrnek, a színészek közti kémiának vagy a háromnak egyszerre köszönhető, mindegy is, de az tuti, hogy mindenkinek azonnal beugrik egy-két olyan romantikus filmes jelenet, amit bárhányszor is néz meg, ugyanúgy felforrósodik körülötte a levegő, és még napokig képtelen kiverni a fejéből.

Persze, ha elképesztő filmes szexjelenetekre gondolunk, ma már első körben talán inkább a A szürke ötven árnyalata vagy 365 nap ugrik be mindenkinek, amelyek valóban kifejezetten túlfűtöttre sikerültek. A 365 nap első részével kapcsolatban rengeteg teória terjedt a neten, miszerint a jelenetek annyira valóságosnak tűnnek, hogy egyszerűen lehetetlenség lett volna csupán megjátszani, és meg voltak győződve arról, hogy igazából szexeltek a színészek. Ezt természetesen többször is cáfolták, de az emberi képzelőerő határtalan, és mégiscsak illúzióromboló lenne elfogadni, hogy csak a kameraállásnak köszönhető, hogy ennyire valóságosnak tűnik.

A szürke ötven árnyalata és a 365 nap előtt is voltak azonban forró jelenetek, sőt, még ha hihetetlenül is hangzik, vannak sokkal különlegesebbek is, most pedig ezekből hoztunk nektek egy válogatást.

Mr. és Mrs. Smith

Ha már klasszikusokról beszélünk, természetesen nem lehet kihagyni Angelina Jolie és Brad Pitt első közös filmjét, ami a forró jeleneteket leszámítva is rengeteg érdekes részletet rejt magában. Brad Pitt ekkoriban még Jennifer Aniston férje volt, a pletykák szerint viszont Angelina Jolie-t ez nem érdekelte, és minden vonzerejét bevetette, hogy meghódítsa magának a világ egyik legszebb férfiját. Hogy végül hogyan habarodtak egymásba és mi történt pontosan, más valószínűleg sosem fog kiderülni, de tagadhatatlan a köztük lévő kémia, ami az egész filmet átszövi, és minden mozdulatukban és tekintetükből süt az erotika, nem is beszélve arról a bizonyos törő-zúzó szexjelenetről, amikor lényegében az egész otthonukat szétrombolják.

Top gun

Kinek ne szólalna meg a fejében a Take my breath away című szám, ha felmerül a Top gun? A film, ami összesen kábé két zenével operál, egy "macsóssal" és egy másikkal a szerelmes jelenetekhez, valószínűleg több generációnak adta meg a tökéletes aláfestő zenét a szerelmes légyottokhoz. Ez pedig nem is véletlen, hiszen olyan kémia van a páros között, ami nemcsak a filmbéli hangulatot, de a nézőét is felforrósítja.

Magic Mike és Magic Mike XXL

Ó, ezek a férfiak... Bár a történetet valószínűleg kevesen tudják felidézni, de valljuk be, nem is ez a lényeg. A film titka ez esetben máshol keresendő: szuperizmos és szupervonzó férfiak apró ruhákban mozognak jó zenére, nemcsak a filmbeli, de a tévé előtt ülő nőket is teljesen megvadítva. Az egyik, talán legikonikusabb jelenetet Joe Manganiellónak köszönhetjük, aki még egy boltba belépve, a ruháit magán tartva is szuperszexit táncolt a Backstreet Boys slágerére.

Micsoda nő

Bár ez sem egy mostani film, és közel sincsenek benne annyira erős jelenetek, mint a 365 napban, mégis megmutatja, hogy nincs szükség porófilmeket is túlszárnyaló jelenetekre ahhoz, hogy vadító erotikát csempésszenek a filmekbe. A Micsoda nőben több szexjelenet is van, de talán az a legmaradandóbb, amikor Julia Roberts rátalál a magányosan zongorázó Richard Gere-re, és a zongorán esnek egymásnak.

Kék Valentin

A Kék Valentin nem egy tipikus romantikus film, hiszen pont egy párkapcsolat legmélyebb pontjait nézhetjük végig. Ez azonban még véletlenül sem jelenti azt, hogy Michelle Williams és Ryan Gosling ne tenné oda magát a szexjeleneteknél.