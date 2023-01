Sokan azt gondolják, hogy a szexnek csak bizonyos formái közben lehet ilyen betegségeket elkapni, miközben a szex bármelyik formája fertőző lehet. Ezeket a tévhiteket is tisztázza és konkrét gyakorlati tanácsokat ad a Testsuli és a Vágyaim közös, ingyenes e-kiadványa: "A szex jó dolog - gyakorlati tanácsok: hogyan ne legyél nemibeteg!"

Ahogy világszerte, úgy Magyarországon is lassan, de biztosan növekszik a nemi úton terjedő fertőzések gyakorisága. Ezek a fertőzések nemcsak kellemetlen tüneteket okozhatnak, de komoly szövődményekkel is járhatnak (például a HPV daganatot tud okozni, a Chlamydia fertőzés meddőséget okozhat).

"Ennek ellenére a köztudatban valahogy nincsenek benne ezek a betegségek, vagy démonizálva vannak, vagy mindenki azt gondolja, hogy őt ez nem érinti, pedig nemi betegséget bárki elkaphat, aki szexel mással. A legtöbb ember cikinek tartja, hogy nemibeteg-gyógyászhoz menjen, akár rendszeresen is, holott ez ma már az egészségtudatosság része kellene, hogy legyen, hiszen ezek a betegségek 100 százalékban megelőzhetők, és nagyon nagy hányadban sikeresen kezelhetők is. Nagyon fontosnak tartok minden olyan csatornát, kiadványt, médiumot, ami propagálja az egészséges szexuális életet, és egy kicsit jobban megismerteti az emberekkel a nemi betegségeket, és hogy mit lehet tenni ellenük. A Szex jó dolog c. kiadvány szerkesztésében is ezért vettem részt, és bízom benne, hogy minél több emberhez eljut az üzenete" - mondta Dr. Tamási Béla, bőrgyógyász és nemibeteg-gyógyász.

Attól még, hogy nem beszélünk róla, a nemi úton terjedő betegségek itt vannak, és csak az tud védekezni ellenük, aki tisztában van a létezésükkel és a megelőzési lehetőségekkel!

A kiadvány ötletgazdája, Jámbor Eszter négy éve indította a szexsuli.hu szexismeretterjesztő blogot, és az évek alatt azt tapasztalta, hogy a nemi betegségekről nagyon-nagyon keveset tudunk itthon, illetve néha egészen elképesztő tévhitek alapján döntjük el, hogy ki lehet fertőzött és ki nem:

"Olyan helyes volt a pasi, róla egyáltalán nem gondoltam, hogy bármi baja lehet - az elmúlt években nem egy ilyen levelet kaptam, aminek az írója a leendő szexpartnere külseje alapján döntötte el, hogy rizikós lehet-e a kiválasztott vagy nem. De ilyen tévhitekkel a rendelőjében Dr. Tamási Béla is szokott találkozni" - mondta Jámbor Eszter.

Nem elrettentésre törekszik a nemi úton terjedő betegségekkel foglalkozó kiadvány; pontosan azt akarja megmutatni, hogy a szex jó dolog, de csak akkor vagy biztonságban, ha minden információd megvan ahhoz, hogy ne essen bajod közben.

Mégis mennyi az annyi - sok nemibeteg van itthon?

Sajnos, sok a beteg, igen, de nagyon kevés a hivatalos adat. Ezek alapján a HPV és a nemi herpesz a leggyakoribb nemi betegség, de naponta két szifiliszes, két klamídiás és két gonorreás (tripperes) beteget diagnosztizálnak Magyarországon, a nemi herpesz vírusát pedig a népesség 11 százaléka hordozza.

Miből veszem észre, ha én vagy a partnerem nemibetegek vagyunk?

Sajnos, az esetek felében észrevétlenek a tünetek. Vagyis lehetsz fertőző úgy, hogy észre sem veszed. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ezek a betegségek nem okoznak problémát, éppen ez a veszélyes bennük. Például a klamídia hosszú távon meddőséghez vezethet, a HPV daganatos betegséget is okozhat: sajnos, a szifilisz pedig nagyon sokáig csak lappang, aztán jelentkeznek a tünetei.

Ha viszont ilyesmit tapasztalsz, azonnal fordulj orvoshoz: