Már most lefoglalnád a nyaralást? Mutatjuk a first minute akciók előnyeit

Forrás: Studio Peace/Shutterstock

Az akciók körülbelül március végéig tartanak, ilyenkor akár 30-40 százalékkal olcsóbban foglalhatunk. Kizárólag engedéllyel rendelkező utazási irodával szerződjünk le. Hasonlítsuk össze az árakat. Van, ahol például a szállás, a repülőjegy mellett a repülőtéri illeték és a transzfer díja is benne van, míg máshol az utóbbi két tételért külön kell fizetni. Tájékozüdjunk arról is, hogy milyen részletekben kell fizetnünk. Sok esetben már 40-50 százalék előleggel lefoglalhatjuk az utazást, a fennmaradó összeget pedig az utazás előtt egy hónappal kell kifizetnünk. Ha mégis egy összegben fizetnénk a foglaláskor, akár további kedvezményeket is kaphatunk.