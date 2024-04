Az internet sztárja lett a hatalmas dubaji vihart túlélő macska - Videón a mentés

Olyan erővel csapott le, és annyi víz zúdult le egyszerre, hogy az autósok kénytelenek voltak elhagyni járműveiket, az utak folyókká változtak, elsodorták a közlekedési eszközöket.

Dubai's historic flood in just 30 seconds. pic.twitter.com/gvfqzkurW2 — Prayag (@theprayagtiwari) April 17, 2024

A közösségi médiában keringő videókon látható az is, amint a Dubaji Nemzetközi Repülőtér kifutópályái víz alá kerülnek, a hatalmas repülőgépek alig tudtak átkelni rajtuk. A repülőtér működésében szerdán, a vihar elvonulása után is fennakadások voltak: az odavezető utakat elzárta az árvíz, és több légitársaság, köztük az Emirates is késésekről számolt be. A Flydubai diszkont légitársaság helyi idő szerint szerda délelőtt 10 óráig minden járatot törölt.