„Az autizmus nem szűnik meg a gyerekkorral” - A Pokolgép gitárosa olyan világra vágyik, amiben a fiának is van hely

Hogyhogy idén is újra együtt dolgoztatok az Amíg lélegzem című szerzeményen?

Z. K. Z.: Imádtam a közös munkát négy évvel ezelőtt Leszek én a hangod kapcsán, azóta vártam, hogy ismét együtt tudjunk dolgozni!

Sz. P.: Zalánnal való barátságunk mellett számomra mindig is fontos volt jó ügyek mellé állni. A gyermekeim édesanya is gyógypedagógus, így nekem mindig is természetes volt, hogy a saját eszközeimmel hívjam fel a figyelmet és segítsek a rászorulókon.

Milyen kihívásokkal kell szembenézni ezen számok megírásakor más dalokhoz képest?