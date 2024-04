Sem meghalni, sem születni nem lehet ebben a városkában: helyi törvények tiltják

A szokatlan törvények jó okkal vannak érvényben, de hogy ezeket az okokat megértsük, többet kell megtudnunk Longyearbyenről.

Longyearbyen a Föld egyik leghidegebb helye, -46,3 Celsius-fokot is mértek már ott. A legmelegebb napokon is 3-7 fok között mozog a hőmérséklet. Szinte hihetetlen, de egy ilyen zord helyen illegális meghalni. Ennek oka elsősorban a talajban lévő permafroszt, amely nem teszi lehetővé a hagyományos temetkezési módszerek alkalmazását. Nem csak arról van szó, hogy a talajt lehetetlen felásni, az is problémát jelent, hogy az eltemetett holttestek nem bomlanak el, tehát a vírusokat, baktériumokat, betegségeket is konzerválja a hideg. Akiket mégis itt ér a halál, azokat elhamvasztják, de ehhez külön állami engedély szükséges - ahogy az urna eltemetéséhez is -, melynek megszerzése hosszú, bürokratikus folyamat. A törvényt a norvég kormány 1950-ben hozta meg, a meglévő temetőket akkor lezárták.