Esküvő meztelenül: ezen az olasz tengerparton ruha nélkül házasodhatsz

Évek óta naturista strandként funkciónál az Is Benas Beach, ahol mostantól már ruha nélkül is egybe lehet kelni. Luigi Tedeschi a strandhoz legközelebb eső San Vero Milis polgármestere elmondta, hogy a hatóságok fejében akkor fordult meg a gondolat, amikor egy német pár e-mailben megkérdezte tőlük, hogy tarthatják-e az esküvőjüket az Is Benas Beachen.

Esküvő ruha nélkül az Is Benas Beachen Szardínián

Forrás: Shutterstock

Esküvő ruha nélkül?

Bár elsőre sokaknak furcsának tűnhet az ötlet, hát még az, hogy a hatóságok igent mondtak rá, a polgármester szerint nyomos ok miatt döntöttek az engedélyezés mellett.

Szerintem egy elég érzékeny időszakban járunk, ahol az emberek szabadsága olykor korlátozódik. Szóval úgy gondolom, hogy olyan intézkedéseket kell hoznunk, amelyek megengedik az embereknek azt, hogy szabadok legyenek, nem pedig irányítani, korlátozni akarják őket.

– magyarázta Tedeschi, akinek még ennél is komolyabb szeretné támogatni a naturistákat. Azt szeretné elérni, hogy Szardínián létrejöjjön egy olyan strandhálózat, ahol a naturisták is kényelmesen érezhetik magukat. Persze azzal is tisztában van, hogy ehhez egy kulturális szemlélet váltásra is szükség van - írja a Daily Mail.