60 ezer forintos órabér, magánrepülő - ilyen gazdag családoknál a bébiszitter élete

A 34 éves Gloria Richards elárulta, milyen előnyei és hátrányai vannak annak, hogy rendkívül gazdag ügyfelei gyermekeiről gondoskodik. A dada már tíz éve szolgálja a családot, és bevallotta, hogy csak fél évet dolgozik, az év másik felében pedig Broadway-darabokra jár. Porschét és Teslát vezet és óránként 167 dollárt keres (több, mint 60 000 forint).

Akár több százezer forintot is megkeres egy nap alatt - Forrás: Pexels

Gloria éves jövedelmének a 80-90 százalékát adja a bébiszitterkedés. Mint mondja, ha egy évben csak két hónapot kellene dolgoznia a családnál, már azzal megkeresne egy éves átlagfizetést.

A munkakörébe tartozik a gyerekek felügyelete, tanul velük, kikérdezi a leckét, elviszi őket a különórákra, edzésekre, de a születésnapi ajándékokat is ő osztja szét. Van olyan nap, hogy 2000 dollárt (720 000 forint) is megkeres. Amikor pedig a gyerekeknek nincs iskola, a magángépükkel elutaznak nyaralni. Mint mondta, már az első munkanapján azt az utasítást kapta, hogy menjen a gyerekekkel a magánrepülőhöz és menjenek el Barbadosra. Olyan gyerekekkel, akiket előtte még nem is látott.

Ez nagyon jól hangzik egy kívülálló számára, és ő is élvezi, más részről viszont ez a munkája árnyoldala is. A milliárdos szülők ugyanis nem törődnek a saját gyerekeikkel, ezért a bébiszittert kényszerítik anyaszerepbe.

„Több olyan állásinterjún is voltam, ahol a szülők nem kerteltek és kijelentették, olyan embert keresnek, akik felnevelik helyettük a gyerekeiket”.

Gloria szegény családból származik, 14 évesen már dolgoznia kellett, mert 8 testvérét a szüleik nem tudták eltartani. Éppen ezért sokszor elszörnyed azon a pazarláson, amit a milliomosok között lát. Mint mondta, volt olyan munkáltatója, aki unatkozott, ezért vett egy házat, más meg 3200 dollárt költött egy steakre, amiből csak egyetlen falatot evett.

Gloria egy munkaerőkölcsönző cégnek dolgozik, és egyszerre 10 családnál vállal gyermekfelügyeletet. Mint mondja, az érdekképviseletben is segít a cég, mivel több olyan gazdag is van, aki szereti visszatartani a fizetését.

"Többször is előfordult már, hogy azzal vakítanak, hogy nincsen készpénzük, vagy elutaznak több hétre és akkor jaj, elfelejtettek kifizetni. De gyakran ezzel büntetnek is, hogy ha olyat csinálok, ami nem tetszik nekik. Nem mondják meg, csak simán nem akarnak fizetni. De a cég segít, hogy mindig időben megkapjam, ami jár nekem. És abban is segítenek, hogy elszakadjam a családoktól. Kell a távolság, hogy a mentális egészségem megmaradjon. Néha nehéz ahhoz alkalmazkodni, hogy egyik nap még a vállamon sírnak, a következő nap pedig ellenem fordulnak. Nehéz észben tartani olykor, hogy bár az életük része vagyok, de ez mégis csak egy munka".