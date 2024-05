Kínos filmes hibák a kedvenc alkotásaidban – Te kiszúrod őket?

Te is imádod a filmeket, és a kedvenceidet már százszor újranézted? Akkor elképzelhető, hogy simán kiszúrtad már a filmes hibákat bennük. Persze, az apró bakik nem mindig észrevehetők, sőt, sokszor igen szemfülesnek kell lenni ahhoz, hogy meglássuk őket.

Mennyire vagy szemfüles? Te is kiszúrod a filmes hibákat?

Forrás: Shutterstock/ StockLite

Egy-egy szuperprodukció létrehozásán több száz fős stáb dolgozik, éppen ezért lehet bosszantó, ha homokszem kerül a gépezetbe, és végül – számos ellenőrzés után is – baki marad a bemutatásra kerülő alkotásban. Ez azonban egyáltalán nem ritka, most ezekből a filmes hibákból szemezgetünk.

Autók mindig is voltak?

Korábban talán kevésbé figyeltek a filmes hibákra, sem a készítők, sem a filmrajongók nem analizálták részletesen a jeleneteket. Talán így maradhatott benne A jó, a rossz és a csúf című Clint Eastwood filmben egy furcsa autós jelenet. A westernklasszikus 1966-ban került a mozikba, és a történet szerint az amerikai polgárháború idején, 1862-ben játszódik. Éppen ezért vicces, amikor az egyik jelenetben egy pillanatra feltűnik egy autó az úton, a világ első automobilját ugyanis 1886-ban készítette el Carl Benz. De Mel Gibson A rettenthetetlen című filmjének egyik jelenetében is felbukkan egy fehér autó, pedig a film a 13. században játszódik.

Pillanatnyi hajszínváltás

Az Indiana Jones alkotásokban is több hibát észrevehetnek a szemfülesebb nézők. Az egyik például Az elveszett frigyláda fosztogatói című film autós akciójelenetében van, amikor Indy egy tehergépjárművet vezet, és közben egy szőke férfival dulakodik. Miután a szőke férfi a kocsi szélvédőjén keresztül kilöki Jonest, egy pillanatra fekete hajúvá változik. Az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag című alkotásban pedig az egyik jelenetben jól láthatóan kirajzolódik egy hatalmas X a padlón, a következő snittben viszont alig látszik.

Hová lett a rajz?

Az ikonikus Titanic című alkotásban is több filmes hibát felfedezhetünk.

Forrás: IMDB / Twentieth Century Fox

Az 1997-ben debütált 11 Oscar-díjjal kitüntetett Titanic című film is sokak kedvence. Nem vesz el a film értékéből, de ha részletesen megvizsgáljuk, számos hibát fellelhetünk az alkotásban. Ha már sokadszorra nézed, ezeket a bakikat is megkeresheted. Abban a romantikus jelenetben, amiben Jack lerajzolja Rose-t, a skiccet egy vastag ceruzavonással kezdi. Ám pár snittel később, egy teljesen más rajz van ott, és a meghúzott vonalnak nyoma sincs. Amikor a szerelmesek a hajó orrához mennek, többször is láthatjuk a hajót felülről. Ha azonban jobban megnézzük, ezeken a képkockákon a hajó közel sem ugyanúgy néz ki. Sőt, a hajó korlátja és kéménye is többször változik a film során.

Mit együnk reggelire?

Julia Roberts az egyik pillanatban croissant, a másikban már palacsintát eszik a Micsoda nő! egyik jelenetében.

Forrás: YouTube

Százszor láttad már a Micsoda nő! című filmet, sőt, kívülről fújod az egyes párbeszédeket? De vajon a hibákat is észrevetted már? A Pretty Woman-ben több olyan jelenet van, amiben találhatunk hibát. Az egyik legészrevehetőbb, amikor reggelinél Vivian és Edward beszélgetnek. Az egyik pillanatban Julia Roberts egy croissant majszol, a következőben azonban már egy amerikai palacsinta van a kezében. Hasonlóan feltűnő a liftes jelentet: amikor Vivian otthagyja Edward-ot és dühösen vár a liftre, egyszer fekete kabátot, máskor egy kék ruhadarabot szorongat a kezében. Azt már azonban csak a szemfülesebbek veszik észre, hogy a film végén, Vivian és Stuckey dulakodása közben a férfi órája lerepül, a következő vágásnál azonban már újra a karján van.

A Micsoda nő! című alkotásban több filmes baki is van, az alábbi videóban jó párat láthatsz belőlük.