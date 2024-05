Sárgul a leander? Lehet, a párkapcsolatod van veszélyben

A leanderek igen népszerű dísznövények, amelyek gyönyörű virágaikkal és sűrű lombozatukkal sok kertben és teraszon megtalálhatók. Azonban, mint minden növény, a leander is hajlamos lehet különböző betegségekre és problémákra. Most annak jártunk utána Szlovák Eszter segítségével, hogy milyen spirituális okai lehetnek annak, ha egy leander levelei sárgulni kezdenek.

Spirituális oka is lehet a leanderek sárgulásának

Nem is gondolnád, miért sárgulhat a leanderek levele

A növények – főként azok, amelyek az emberrel többnyire egy légtérben nevelkednek – átveszik a gazdájuk energiáját, lelki állapotát. "Ezért van az, hogy öntözéskor beszélni is szoktak a növényekhez" – árulta el Eszter. Ez az ugyanis, amit a legjobban megéreznek: a hangfrekvenciákat.

"A kedves, jóindulattal közölt szavak, a szeretet kifejezése jó hatással van rájuk.

Az érintést is érzékelik a növények, a szeretetteljes érintést. Ha agresszívan nyúlnak feléjük, vagy erőteljesen, akkor különböző gázokat és kémiai anyagokat bocsátanak ki, amit a növények egymás között is érzékelnek, egyfajta vészjelzésként. Ez történik akkor is, ha például megvágják a leveleiket" – mondta Szlovák Eszter spirituális szakértő, aki azt is elárulta, az általunk ültetett növényekkel különleges kapcsolatba kerülhetünk.

Ha magunk ültetjük el a leandert, még közelebbi lesz a kapcsolatunk a növénnyel

"Egy családnak fenyőfája volt, de miután meghalt a háziasszony, onnantól a fenyő és a mellette lévő fa is – amiket annak idején az anyuka ültetett a két kezével – elkezdett sárgulni.

Valamilyen módon az életenergiájuk kapcsolatban volt azzal a személlyel, aki ültette őket.

Napi szinten gondozta, locsolta és érintette őket, illetve érzelmeket bocsájtott ki feléjük, ezeknek hatására az emberi bioenergiával szorosan összekapcsolódhattak a növények. Ha ez az energia megváltozik vagy megszűnik, akkor hiány keletkezik az energiaellátásban, aminek olyan hatása lehet, mint egy fizikai sérülésnek" – árulta el Eszter.

Ez azt jelenti, ha mi magunk helyeztük földbe a leanderünket, akkor még kivételesebb a kapcsolat köztünk és a növényünk között.

"A növények érzik, leveszik az őket körülvevő energiákat, kommunikálnak is egymással a talajban küldött elektromos impulzusokkal. A pusztulás, elhalás akkor történik meg, ha veszélyt érzékelnek, ha egy másik élőlény elszívja az életenergiájukat. A bonsai fák például a hagyomány szerint teljesen összekapcsolódnak a gazdájuk lelki világával" – árulta el a spirituális szakértő.