Mit jelent az önállóság a minőségi idősotthonban?

Mert egy színvonalas idősotthon önálló apartmanokban kínál elhelyezési lehetőséget, ráadásul az esetek többségében még azt is eldönthetjük, mekkora nagyságú, milyen fekvésű, földszinti vagy emeleten lévő apartmant választunk-e. Új otthonunkat berendezhetjük a saját bútorainkkal, emléktárgyainkkal, legkedvesebb berendezési tárgyainkkal, mely biztosítja egyúttal, hogy jól érezzük magunkat a nap bármely percében.

Változatos

Forrás: Forrás: olajagotthonok.hu

Önállóságunkat megőrizve, szabad mozgást nyújt számunkra az intézmény, mely jelenti, hogy rövidebb, hosszabb időre távol legyünk, saját programokat, nyaralást, egyéb lehetőségeket is kiélvezve. Ugyanakkor rokonaink, ismerőseink, családtagjaink szabadon látogathatnak bennünket, önálló apartmanunkban vendégül láthatjuk őket, akár egy-két napot nálunk is tölthetnek.

Sport

A fizikai és mentális egészség megőrzése mindenki számára elsődleges szempont, melyet a jól felkészült idősotthonok, ahogy az Olajág Otthonok, számtalan programlehetőséggel, infrastruktúrával támogatnak. Választhatunk terápiás foglalkozások közül (zene-, hangtál, tánc-, mese-, művészet-, állattámogatott terápia), klubfoglalkozások, zenés, táncos rendezvények közül, de igénybe vehetünk uszodát, sószobát, tornaszobát is. Dönthetünk azonban úgy is, hogy önállóan keresünk lehetőségeket a mozgásra, szellemi felfrissülésre. Járhatunk továbbra is azokba a klubokba, ahová korábban is jártunk, szervezhetünk programokat azokkal a barátokkal, akikkel előzőleg is sok közös élményt gyűjtöttünk. Új ismeretségeket, új barátságokat is szerezhetünk, bekapcsolódhatunk intézményen kívüli szervezetek programjaiba, részesei lehetünk a város, a település életének is, megtarthatjuk, vagy bővíthetjük kapcsolati hálónkat. Ha jól választunk idősotthont, ebben támogatást is kapunk.

Alkotás

Önálló, szabad életet élhetünk úgy, hogy közben biztonságban is érezzük magunkat.

