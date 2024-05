Monica lakásának pontos mása az egri Jóbarátok apartman - Fotó

Monica lakása Magyarországon? Nem kell New Yorkba utaznunk ahhoz, hogy beülhessünk a Central Park kávézóba, vagy épp meglátogassuk Monicáék lakását, bőven elég csak Egerbe leruccanni hozzá. Monica lakásának kiköpött mása ugyanis Heves vármegyében található.

Monica lakásának mása Magyarországon? Egerben található a Jóbarátok című sorozat villája

Forrás: Facebook - Monica"s Apartment

Monica lakásának kiköpött mása az apartaman

Hazánkban is igen nagy rajongótábora van a Jóbarátok című amerikai sorozatnak, amiben immáron ikonikussá vált nem csak a lakás, amiben a főszereplők éltek, de a Central Park nevű kávézó is. A fanatikusoknak nem kell milliókat elkölteniük ahhoz, hogy végre láthassák sorozatbéli kedvenc helyeiket, ugyanis megnyitott az egri telephelyű Monica's Apartment, ami egy az egyben lemásolta az eredeti tereket. Az apartman tulajdonosa, Visnyei Klaudia is nagy rajongója a Jóbarátoknak, aki a HEOL-nak nyilatkozott korábban:

„A Jóbarátok sorozatnak hatalmas rajongótábora van, így sok esetben már a vendég belépésének pillanatában úgy érezzük egy csónakban evezünk, egy az érdeklődési körünk, egy a humorunk. Hasonlókat tapasztalunk vendégeinknél is, bátran kérnek egy fotót a másiktól, csillogó szemekkel beszélik meg kinek melyik a kedvenc része, szereplője, honnan érkeztek és meddig maradnak. Mindemellett programokkal is próbálkozunk egy kisebb közösség kialakításán. Mi már sok szuper emberrel ismerkedtünk meg a nyitás óta és szeretnénk, hogy minél többen egymást is megismerhessék. Leggyakrabban élőzenés estékkel és Jóbarátok kvízestekkel várjuk vendégeinket, ahol együtt nevethetünk, beszélgethetünk”

A nappali és a konyha is olyan, akárcsak az eredeti amerikai változat

Forrás: Facebook Monica's Apartment

A hely biztosan elképesztő népszerűségnek örvend, amit nem is csodálunk.