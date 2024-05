Sokkoló eset! Bántalmaztak egy fiatal lányt Azahriah koncertjén: "Nem tudtuk leszedni a torkáról a kezét..."

Azahriah olyat vitt véghez a hétvégén, amire korábban még nem volt példa, egymás után három este töltötte meg a Puskás Arénát. Azt azonban Azahriah nem is sejtette, hogy a koncert alatt, amíg ő a színpadon volt, olyan sokkoló dolog történt a lelátón, amire senki nem számított.

Sokkoló történet: súlyosan bántalmaztak egy fiatal lányt Azahriah koncertjén

Forrás: Instagram

Ahogyan sokan mások, úgy Petra is közzétett a koncert után egy videót, amelyben az élményeiről számolt be, de másokkal ellentétben ő sokkoló dolgot árult el. Elmondta, hogy egyáltalán nem élvezte a koncertet, bizonyos emberek miatt élvezhetetlen volt az este, és még az unokahúgát is bántalmazták - szúrta ki a Bors.

Petra egy négyfős társasággal érkezett a helyszínre, az Arénában pedig szintén egy négyfős társaság keveredett melléjük, akik már finoman szólva sem voltak szomjasak. Az iszogatást a koncert alatt sem hagyták abba, folyamatosan ki-be jártak, hogy újratöltsék a poharaikat, amelyekre a fellépő neve volt nyomtatva.

Amikor a koncert véget ért, felálltunk a székből, de az unokahúgom nem találta meg a saját, Azis poharát. Valószínűleg az egyik srác, aki korábban már kiment, ő vitte el, vagy éppen a csapat hozzátette az összes többihez. Körülbelül 15 poharuk volt. Az unokahúgom megkérdezte tőlük, hogy nincs-e náluk véletlenül az övé, és igazából innen kezdődött a balhé

– mesélte Petra a videóban, majd rátért a lényegre.

Az unokahúgom kivett egy poharat a stószból, amit nem kellett volna megtenni, de ami ezután következett, az semmire sem mentség. Egyik pillanatról a másikra a csávó, aki ott maradt, megfogta az unokahúgom haját és hátra húzta. Majd a következő másodpercben már rászorított a torkára. Elkezdtünk kiabálni, hogy azonnal engedje el, illetve ütöttük a kezét, de olyan erővel szorította, hogy nem mentünk ezzel sokra. Egyszerűen nem tudtuk leszedni a torkáról a kezét... Ekkor már ordítottunk, hogy valaki jöjjön segíteni, de természetesen nem volt a közelben biztonsági ember. Miközben az unokahúgom a levegőért küzdött már percek óta, valahogy sikerült róla leszednünk a csávót...

- részletezte Petra az elképesztő történetet, majd hozzátette, hogy unokahúga nyakán maradandó sérülés maradt. A biztonságiakhoz hiába fordultak segítségért, nem foglalkoztak a történtekkel. A rendőrség pedig elindítaná a nyomozást, de feltehetően nem lenne következménye. Petráék úgy döntöttek, ha mást nem tudnak tenni, megosszák az online közösséggel, mi történt velük.