Szexológus árulta el: így csalhatod tőrbe a hűtlen pasid

A bizonyíték ebben az esetben nem a telefonban lesz.

„Nekem kell a szex!”

Somorjai Martina szerint a kapcsolatokban gyakran okoz problémát a nemi vágy kérdése. – Vagy az a baj vele, hogy a pár egyik tagjának kevés, illetve lecsökkent a libidója, vagy az, hogy sok, vagy az idők folyamán nőtt. Bármelyik áll fenn az említett lehetőségek közül, rés támad az erősnek hitt párkapcsolati pajzson, amin be tud férkőzni egy kívülálló – árnyalja a képet a szakértő.

Amikor a férfi már alig kezdeményez szexet és a nő közeledését is hárítja, még nem biztos, hogy az összes többi nőt és általában véve a szexet is elutasítja, könnyen lehet, hogy más típusú nő fel fogja kelteni az érdeklődését.

– Ebben a helyzetben a férfi általában nem érez lelkiismeret-furdalást megcsalás esetén. Ha ezt a párja elfogadja, nem lesz következménye, hogy nincs szexualitás kettejük között, cserébe viszont a nő eltűri, hogy a férjének viszonya van évtizedeken át, akkor is, ha ez számára megalázó. Ugyanakkor, ha a feleség más lehetőség híján a hűség tesztelésére felbérel egy kísértőt, készüljön fel arra, hogy az eredmény szakítás, válás lehet. Talán a nő már érzi, hogy megcsalják, de sose tudta eddig bizonyítani a sorozatos félrelépéseket. Ha felbérel egy kísértőt, a férje biztosan megbukik, így már lesz bizonyítéka. Lehet, hogy pont ez kell az elhanyagolt feleségnek, hogy tovább tudjon lépni, és szembe tudjon nézni a kegyetlen valósággal – magyarázza a szakértő.

Amikor a férfi még szereti és kívánja a nejét, de már kevésbé, akkor ez zavarhatja a saját férfiasságába vetett hitét. Akár hiúságból, akár hogy önmagának bizonyítson, hogy még férfi, elkezdhet érdeklődni más nő iránt. Akik így akarják helyreállítani sérült férfiegójukat, sok esetben nem állnak meg itt, viszont mivel még szeretik a feleségüket, a megcsalás után lelkiismeret-furdalást éreznek.

Itt két út lehetséges: vagy megbánják és többé nem ismétlik meg a félrelépést, vagy saját tettük felmentése érdekében elkezdik a feleségüket hibáztatni. Ilyenkor a kísértő felbérlése akár jó eredményt is okozhat, hiszen felszínre hozza a problémát, amivel így már tenni kell valamit. A férfiasság megrendülését szexológus kezelheti.

A szexológus szerint is alkalom szüli a tolvajt

A helyzettől függ, hogyan sül el a kísérlet, de szinte biztos, hogy egyik félnek sem lesz kellemes tapasztalat, ha csak a férfi nem hárítja el már a közeledés első lépését. A kapcsolat hátterétől függően könnyen lehet szakítás a kísértés vége.

Ne feledjük, alkalom szüli a tolvajt! Elképzelhető, hogy a férjnek soha nem jutna eszébe félrelépni vagy eszébe jut, de mivel nem kap a külvilágból erre bátorítást, így el is felejti. De azzal, hogy a feleség felbérel egy kísértőt, máris adott neki egy tippet és legközelebb talán már magától fog kezdeményezni egy idegen nőnél. Ráadásul a manőver után a férj bizalma is megrendül feleségében.

Ha a kísérlet nem jár sikerrel, vagyis a férj nem hajlandó a találkozásra, az sajnos még nem biztos, hogy megnyugvást hoz.

– Sok minden indíthat egy nőt arra, hogy hűtlenséget feltételezzen, akkor is, ha nincs. Lehet, hogy egy korábbi élmény miatt bizalmatlan, vagy sok ilyen történet van a környezetében, hogy magát is érintettnek érzi. Azt is hiheti, hogy nem elég jó a férfinak, vagy valakiben új, veszélyes kísértést lát. Kóros féltékenységet okozhatnak akár korábbi generációk örökített traumái is. Ilyenkor persze lehet, hogy újra és újra megpróbálja kísértésbe vinni párját, pedig inkább saját magán kellene dolgoznia szakember segítségével – javasolja Somorjai Martina.

