A nyári balkon divatos kiegészítői: termékekkel, árakkal

Szuper, ha van otthon egy kis teraszod, amit egyedivé varázsolhatsz saját ízlésed és az idei nyár trendjei szerint. Legyen a nyári balkon a nyugalom és kényelem szigete, ahová bármikor szívesen kiültök majd.

Divatos és egyedi, ezek a nyári balkon fő ismérvei. Forrás: Shutterstock/New Africa

Így lesz igazán divatos a nyári balkon

A 2024-es nyári szezon trendi színei a ragyogó borostyán sárga és a narancs különböző árnyalatai. Ha ezeket a divatos színeket kombinálod, akkor dinamikussá és kellemes nyári hangulatúvá varázsolhatod erkélyedet. Inspiráló lehet ezeket a színeket becsempészni a teraszra is, saját stílusod és preferenciáid alapján, hogy örömödet leld bennük a teljes nyári szezon alatt.

Egy menő terasz praktikus kiegészítői

Napernyő

Ha a teraszodat tűzi a nap, akkor érdemes beszerezned egy napernyőt, ami biztosít egy kis árnyékot, így megnöveli az erkély használati idejét és kényelmét. Továbbá egy napernyő védelmet nyújt a nyári záporok ellen is.

Napernyő - Praktiker - 6.990 Ft

Kültéri párnák

A teraszon remélhetőleg hosszú órákat is eltöltesz majd olvasással, beszélgetéssel, étkezéssel. Az itt töltött idő kényelmesebbé és élvezetesebbé válik kültéri párnák használatával.

Kültéri párnahuzat - xxxlutz - 8.190 Ft

Kültéri szőnyegek

Egy kültérre szánt szőnyeg védi a padlót, puha érzetet ad talpadnak és otthonos hangulatot teremt az erkélyeden. Trendi színes és mintás szőnyegekkel könnyedén feldobhatod és meghatározhatod a teraszod stílusát, harmonizálva a környező berendezéssel.

Kültéri szőnyeg - Bonami - 11.290 Ft

Cserepek, vázák

A zöld növények és virágok mindig stílusos kiegészítői a terasznak. Helyezd őket narancs, vagy sárga kaspóba, amivel feldobhatod megjelenésüket.

Felakasztható cserép - OBI - 999 Ft





Locsolókanna

Ha te is egy városi oázist és egy mini veteményeshez elegendő növényt nevelgetsz a teraszodon, akkor szerezd be ezt a sárga öntözőkannát, amellyel még az öntözés is egy vidám tevékenység lesz majd.

Locsolókanna - IKEA - 3.790 Ft

Hangulatvilágítás

Egy kültéri fényfüzér különleges hangulatúvá varázsolja a hosszú nyári éjszakákat. Egy jól megválasztott hangulatvilágítás, mint például ez a fényfüzér esténként romantikus légkört teremthet.

Napelemes fényfüzér- Tchibo - 16.995 Ft

Poharak, kancsók

A hidratálás nyáron különösen fontos, miért ne önthetnéd hűsítő italodat egy igazán trendi pohárba?