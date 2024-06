Bizarr házasság: 14 éves kora óta nevelte fiát, majd hozzáment az 53 éves nő

14 éves kora óta fiaként nevelte, majd hozzáment feleségül az 53 éves Aisylu Chizhevskaya Mingalim a 22 éves Daniel Chizhevskyhez. A bizarr házasság Ajszilu szerint szerelemből köttetett, azt állítja, ahogy meglátta, belezúgott a még gyerek, 13 éves Danielbe, aki viszonozta érzéseit. Az adoptálás előtt Daniel abban az árvaházban élt, ahol a nő énektanárként dolgozott.

A bizarr házasság miatt a gyermekvédelmi szakemberek lépéseket is tettek

Forrás: Instagram

Az orosz gyermekvédelmi hatóság a bizarr házasság hallatán elvette a nő többi adoptált gyermekét, négy kislányt és egy kisfiút. Az egykori énektanár akkor kezdett el gyerekeket örökbe fogadni, amikor egy tatár tévéállomás filmprojektje során kapcsolatba került árvákkal.

"A kapcsolatunk tökéletes. Nem tudunk egymás nélkül élni. Egy hullámhosszon vagyunk" – idézi a nőt - aki férjével Tatárföldre költözött - a Daily Mail. Mingalim most azért harcol, hogy visszakapja örökbefogadott gyerekeit, pláne hogy Daniellel (és a családjával is) a kapcsolata tönkrement, csupán egy évig éltek házasságban. A szakítás oka az volt, hogy a férfi több társkereső oldalon is fent volt és más nőkkel is randevúzott a házassága alatt. Amikor ezt Aisylu megtudta, beadta a válópert, és azt nyilatkozta, hatalmasat csalódott.

Úgy tudni, Aisylunak van egy biológiai fia is egy korábbi házasságából, de a lap további információt nem közölt róla.