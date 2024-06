40 éve tűnt el Cherrie Mahan: most egy nő azt állítja, ő az elveszett kislány

Majdnem 40 évvel ezelőtt tűnt el Cherrie Mahan Pennsylvaniában: leszállt az iskolabuszról, majd nyoma veszett. Most azt állítja egy nő, hogy ő a régóta elveszettnek hitt lány, akit 13 évvel az eltűnése után már halottnak is nyilvánították.

Egy nő azt állítja, ő az eltűntnek hitt Cherrie Mahan

Forrás: National Center for Missing & Exploited Children

40 év után kerülhetett elő az eltűntnek hitt Cherrie Mahan

Egy nő egy Facebook-csoportban azt állítja, hogy ő a régóta eltűnt Cherrie Mahan. A pennsylvaniai kislánynak 8 évesen veszett nyoma, 1985-ben, miután leszállt az iskolabuszról, azóta nem látták és nem is hallottak felőle. Most azonban egy nő azt állítja, hogy ő Cherrie Mahan. A rendőrség megkezdte a nyomozást az ügyben, de a gyerek édesanyja nem reménykedik, szerinte a nő nem hasonlít a gyerekére. Mint elmondta, az elmúlt csaknem 40 évben hozzászokott már ahhoz, hogy időről időre felbukkannak olyan emberek, akik azt állítják, ők az eltűnt kislány. Janice McKinney hozzátette, ennek ellenére minden alkalommal, amikor valaki ezzel áll elő, az fáj - még akkor is, ha nem hisz neki.

"Mindig is úgy éreztem, hogy jól van" - mondta az anya. "Ha meghalt volna, a mennyben van a szüleimmel és a testvéreimmel. Ha életben volt, valaki gondoskodott róla. Nem tudom, miért érzem így."