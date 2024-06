David Beckham egykori edzője, Sven-Goran Eriksson társaságában töltött egy napot nemrégiben. Az edzőt David a bjorkeforsi farmján látogatta meg. Eriksson januárban jelentette be, hogy rákkal küzd és az orvosok szerint fél éve lehet hátra.

Sven-Goran Eriksson és David Beckham 2006-ban

Forrás: Northfoto

A 76 éves Eriksson rádióinterjúban mondta el, mennyire meghatódott David - akinek életéről dokumentumfilm is készült - látogatásától, aki hat liter 1948-as évjáratú (abban az évben született az edző is) datolyaborral lepte meg. Egy 1982-es palack bort is vitt neki, ugyanis az az év hatalmas siker volt Erikssonnak: csapata, az IFK Göteborgot UEFA Kupát nyert.

"David előreküldött egy szakácsot, aki jávorszarvashúból, krumpliból és heringből készített ételeket, majd ő is megérkezett. A fő téma persze a foci volt" - nyilatkozta a beteg edző, aki az év elején jelentette be, hogy hasnyálmirigyrákja van. A diagnózis azt követően született meg, hogy egy 5 km-es futás után hirtelen összeesett.

"Addig kell küzdenem, ameddig csak lehet" - nyilatkozta akkor a svéd legenda, aki bízik benne, hogy a prognózissal ellentétben tovább élhet.