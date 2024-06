Tudósok elárulták: ekkor hal ki az emberiség a Földön

Számítógépes szimulációk szerint a bolygónkat egy olyan tömeges kihalás fenyegeti, amelyre utoljára 66 millió évvel ezelőtt volt példa, amikor kihaltak a dinoszauruszok. A legfrissebb tanulmányok szerint, ha most azonnal megszűnne a fosszilis tüzelőanyagok elégetése a Földön, akkor az emberi élet 250 millió év múlva szűnne meg. Azonban, ha minden hasonló ütemben megy tovább, ahogyan most is, akkor az emberiség kihalása ennél hamarabb bekövetkezik.

A legfrissebb kutatások szerint ekkor szűnhet meg az emberi élet a Földön

Forrás: Shutterstock

Hamarosan kihal az élet a Földön?

Az új tanulmányt Dr. Alexander Farnsworth, a Bristol Egyetem egyik kutatója vezette. A szakértő szerint a távoli jövő rendkívül lehangoló. A friss számítások a jelenlegi életforma folytatásával a Földön az átlagos hőmérséklet 40-70 Celsius-fok között fog mozogni. Ezt a forróságot az emberiség és sok más faj is képtelen lenne elviselni. A szén-dioxid szintje akár a jelenlegi szint duplájára is emelkedhet. Ám ezek a számítások nem számolnak a fosszilis tüzelőanyagok elégetésével és más emberi okokból kibocsátott üvegházhatású gázokkal — tehát az emberiség végét valószínűleg hamarabb várható, mint azt gondolnánk. A szén-dioxid szintje akár a jelenlegi szint duplájára is emelkedhet.

Mi történik a Földön az emberiség kihalása után?

250 millió év múlva a Föld összes kontinense egyetlen, Pangea Ultima néven ismert szuperkontinenssé áll össze a kutatók szerint. A Föld szárazföldje egy kört alkot majd, közepén egy tengerrel, ami megmaradt a valaha hatalmas Atlanti-óceánból. Körülötte a Csendes-óceán foglalná el a Föld felületének többségét. A Pangea Ultima csak egy lehetséges vetülete annak, hogy milyen lehet a Föld szuperkontinense, amikor a lemezek összeállnak.

Bármilyen pontos is az elrendezés, a tudósok biztosak benne, hogy a Föld kontinensei lassan egyesülni fognak, hogy egy forró, száraz és nagyrészt lakhatatlan tömeget alkossanak. A Föld kérgében zajló tektonikus folyamatok, amelyek összehozzák a kontinenseket, gyakoribb vulkánkitöréseket okoznának, amelyek hatalmas mennyiségű szén-dioxidot bocsátanának ki a légkörbe, tovább melegítve a bolygót. Ehhez hozzájárul még egy kevésbé ismert formája a globális felmelegedésnek — a Nap természetes megvilágosodása, amely egyre csak melegítené a bolygókat.

Az eredmény egy főként ellenséges környezet lenne, élelem- és vízforrások nélkül, ami élhetetlen az emlősök számára

- mondta Dr. Farnsworth.