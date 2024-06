Időjárás: szaharai por, jégeső, heves zivatarok - mindenben is részünk lesz a héten

Hétfőn az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett fátyolfelhők, illetve szaharai eredetű por is lesz az ország felett, amely jobban szűrheti a napsütést. Többfelé, több hullámban várható zápor, zivatar. Főként északkeleten, keleten heves zivatarokat tartogat az időjárás, amelyekhez felhőszakadás, akár nagyobb méretű jégeső társulhat, lokálisan nagy mennyiségű csapadék hullhat. Késő délutántól északnyugat felől átmenetileg csökken a csapadékhajlam. A déli, majd az északnyugatira, nyugatira forduló szél megélénkül, a Kisalföldön meg is erősödik, zivatarok környezetében viszont erős, viharos széllökések lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27-33 fok között valószínű, de az északi, északnyugati tájakon ennél néhány fokkal hűvösebb lehet.

Időjárás: szaharai por is várható hétfőn

Forrás: AFP

Kedden az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett fátyolfelhőkre, illetve több-kevesebb napsütésre is számítani lehet. Többfelé várható zápor, főleg a Dunától keletre zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. Sokfelé megélénkül az északnyugati, északi szél, zivatar környékén átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 11-17, délután 22-28 fok között alakul, délkeleten lesz a melegebb idő.

Szerdán az erőteljes gomolyfelhő-képződés, valamint a fátyolfelhőzet mellett több-kevesebb napsütés is várható, szórványosan valószínű zápor, néhol zivatar. Az északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödhet. A minimum-hőmérséklet 9-15, a maximum 21-27 fok között várható, délkeleten lehet melegebb.

Csütörtökön az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett fátyolfelhőkre és több-kevesebb napsütésre is számítani kell, többfelé előfordul záporeső, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati, északi szél, zivatar környékén átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 8-15, délután 20-27 fok várható, keleten lesz a melegebb.

Milyen lesz az időjárás hétvégén?

Pénteken általában több órára kisüt a nap, de még erőteljes lehet a gomolyfelhő-képződés. szórványosan előfordul záporeső, zivatar, nagyobb eséllyel az ország északkeleti felén. A nyugati, északnyugati szél sokfelé megélénkül, zivatar térségében megerősödhet. A minimum-hőmérséklet 8-14, a csúcsérték 23-27 fok között valószínű.